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"Тато приїхав!" У мережі показали зворушливу зустріч військовго ЗСУ з маленьким сином

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П'ятниця 11 серпня 2023 14:58
"Тато приїхав!" У мережі показали зворушливу зустріч військовго ЗСУ з маленьким сином З'явилось відео зворушливої зустрічі військового з сином (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові кожного дня обстрілюють мирні міста України. Через це українські чоловіки стали на захист країни і тепер рідко бачать своїх рідних. Мережу зворушила зустріч військово ЗСУ з маленьким сином.

Емоційне відео опублікувала у мережі TikTok дружина захисника.

Жінка разом з із сином приїхала, щоб зустріти свого чоловіка на автовокзалі. Чоловік вибіг з маршрутки та відразу почав обіймати своїх рідних.

На відео видно, що маленький хлопчик зрадів та посміхнувся до тата.

"Наш тато приїхав!" - прокоментувала відео жінка.

Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, чоловіки змушені покидати свої домівки та рідних.

Для них такі зустрічі рідкі, але дуже бажані.

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У коментарях користувачі зазначили, що під час перегляду відео дуже важко стримати сльози. Також вони подякували військовому за захист:

  • Нехай чим скоріше повернуться усі чоловіки додому живі та здорові
  • Як він скучив за вами, я така рада, що ви зустрілися
  • Тато і син дуже схожі
  • Я так радію, коли бачу такі відео. Дякую вашому чоловікові за захист
  • Хай Бог оберігає вашого чоловіка

Раніше ми показували зворушливу зустріч мами та захисника України. Жінка вперше обійняла сина через 74 дні війни.

Також дивіться першу зустріч голови Дергачів з мамою після деокупації.

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