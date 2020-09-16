Тарзан покаялся в измене Королевой и рассказал о "пассиях": я мужик на 200% и не Ефремов

Тарзан рассказал, почему он изменил своей супруге украинке Наташе Королевой. По словам актера и стриптизера, его просто обманули и "склеили". 50-летний артист рассказал, что некие молодые особи 20 лет специально накачали его "набором веществ" и он стал неадекватный. Далее между ними произошла близость.

Как известно, пока супруга актера отдыхала, он привел в дом девушек и они украли из квартир ювелирные украшения на сумму более 5 млн рублей и 3 тыс. евро

Об измене Тарзан сообщил на видео в Instagram, назвав это официальным заявлением. Он несколько раз повторил, что любит свою жену, а история с якобы его новой пассией и ее беременностью - это все подстроенный сценарий. Также артист сказал, что об измене он честно рассказывает, так как он не Ефремов.

"Зато теперь все, кто сомневался, знают, что я мужик на 200%", — заявил Тарзан.

По словам россиянина, он шокирован тем, что в прессе написали, что девушка беременна от него. Он отметил, "что не допускал этого".

"Я обращаюсь к этим дамам, которые не обладают ни мозгом, ни талантом. Вы ногтя моей жены не стоите! " - сказал Тарзан.

На этом артист не остановился, он сказал, что самым главным достижением молодой девушки будет то, что ее "тра*нул Тарзан". Он не забыл упомянуть, что "мошенницы" прихватили ценные вещи из квартиры его семьи.

Как мы ранее писали, появились фото беременной "пассии" Тарзана, которая украла у Королевой 5 млн.