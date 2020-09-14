Появились фото беременной "пассии" Тарзана, которая украла у Королевой 5 млн

Наташа Королева и Тарзан (коллаж: РБК-Украина)

Наташа Королева заявила, что беременная подруга Тарзана украла у нее 5 миллионов рублей

Наташа Королева менее месяца назад стала жертвой ограбления. Пока звезда ездила отдыхать, ее супруг Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко) пригласил на "частную вечеринку" двух подруг. Теперь же стало известно, что ювелирные украшения на сумму более 5 млн рублей и 3 тыс. евро у 47-летней звезды украла некая 23-летняя Анастасия Ш.

Случилось это 19 августа. И похождения Тарзана так и остались бы тайной, если бы не факт кражи, из-за которой супругам пришлось обратиться в полицию. Теперь же, согласно сообщению Telegram-канала Mash, выяснилось, что новая подруга Глушко беременна от него.

Кроме того, Наташа якобы до сих пор не предоставила оперативникам опись имущества. Подруга Тарзана уже обратилась к адвокатам и утверждает, что ее попросту оклеветала певица. И сделала она это исключительно из ревности.

Тарзан с новой пассией

"Певица подала заявление об экспроприации ценностей из её квартиры в ОВД Арбата. И пообещала оперативникам, что через пару дней составит список пропавших вещей. Однако прошла неделя, а перечня всё нет. Только сумма потерь - 5,2 млн рублей и названная ей преступница - новая подружка Тарзана 23-летняя Анастасия Ш.

Отметим, что Королева призвала журналистов отказаться от публикации неподтвержденной информации о ее семье. О том, что произошло на самом деле, певица пообещала рассказать позже.

Сам Тарзан назвал опубликованную информацию недостоверной и относящейся к личной и семейной тайне супругов.

"По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

Королева и Сергей Глушко в браке уже 17 лет, но вместе живут дольше. Они поженились в 2003 году уже после рождения сына Архипа (род. 19 февраля 2002).

Напомним, что в 2016 году Наташе Королевой на пять лет запретили въезд в Украину. После чего звезда обратилась эмоционально к Владимиру Зеленскому.