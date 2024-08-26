Таро-гороскоп на тиждень: на Левів чекають дива, а на Тельців - великі перемоги

Овен

Карти Таро вказують на те, що цього тижня вам потрібно зробити новий крок до саморозвитку чи зміцнення характеру. Ви готові до нового виклику і незабаром доля його підкине. Не втрачайте почуття самоповаги та впевненості, це багато в чому вам допоможе.

Телець

У вашому оточенні з'явилася людина, яка плете інтриги. Несправедливість чи нечесні вчинки варто припинити. Ви зможете вивести брехуна на чисту воду, цей тиждень подарує вам усі шанси на перемогу.

Близнюки

Справа, яку ви вперто відкладали на потім, потребує уваги. Присвятіть найближчі дні вирішенню старих проблем. Після цього ви зможете почати щось нове та дуже цікаве. На вас чекає хвиля успіху та натхнення.

Рак

Карти Таро вказують на те, що цей тиждень - чудовий період для розширення горизонтів. Ви часто хочете більшого і прагнете кращого, не відмовляєтеся від цього, ви дійсно гідні місця під сонцем.

Лев

Вас чекає такий тиждень чудес та великого успіху. Будуйте плани та діліться своїми амбітними ідеями з оточуючими. Крім цього, ви зможете приємно здивувати свою другу половинку.

Діва

Цього тижня конфлікт з близькою людиною, яка вас чимось дратує, може загостритися. Однак подумайте двічі, чи готові ви влаштовувати скандали, адже все можна вирішити і без агресії.

Терези

Карти Таро вказують на те, що найближчими днями ви можете зрозуміти, що загнали себе в глухий кут. Зробіть крок назад і спробуйте знайти причину своїх невдач. Ви зможете все змінити та виправити.

Скорпіон

Цей тиждень буде дуже важливим. Ви зможете вирішити, чого бажаєте від свого майбутнього. Крім цього, на вас чекає непроста і дуже важлива розмова. Нічого не бійтеся, все буде добре.

Стрілець

Деякі ситуації, які на вас чекають вже днями, будуть неприємними. І якщо ви не хочете витрачати весь тиждень на проблеми та негатив, то починайте боротися. Все у ваших руках, будьте сміливішими.

Козоріг

Будьте відвертими, люди поряд з вами не завжди розуміють, про що ви думаєте. Чесні розмови та щирі зізнання розтоплять будь-які серця. Цей тиждень точно не для інтриг та хитрощів.

Водолій

Багато речей здаються вам заплутаними чи навіть дивними. Однак, цього тижня ви отримаєте відповіді на всі важливі питання. І це допоможе зробити правильний вибір.

Риби

Будьте готові до компромісів. Цей тиждень буде непростим, вам доведеться зробити вибір і втручатися у чужі конфлікти. Не рубайте з плеча і вислухайте обидві сторони інциденту.