Таро-гороскоп на неделю: Львов ждут чудеса, а Тельцов - большие победы

Овен

Карты Таро указывают на то, что на этой неделе вам нужно сделать новый шаг к саморазвитию или укреплению характера. Вы готовы к новому вызову, и вскоре судьба его бросит. Не теряйте чувства самоуважения и уверенности, это во многом вам поможет.

Телец

В вашем окружении появился человек, который плетет интриги. Несправедливость или нечестные поступки стоит пресечь. Вы сможете вывести обманщика на чистую воду, эта неделя подарит вам все шансы на победу.

Близнецы

Дело, которое вы упорно откладывали на потом, требует внимания. Посвятите ближайшие дни решению старых проблем. После этого вы сможете начать что-то новое и очень интересное. Вас ждет волна успеха и вдохновения.

Рак

Карты Таро указывают на то, что эта неделя - прекрасный период для расширения горизонтов. Вы часто хотите большего и стремитесь к лучшему, не отказываетесь от этого, вы действительно достойны места под солнцем.

Лев

Вас ждет такой неделя чудес и большого успеха. Стройте планы и делитесь своими амбициозным идеями с окружающими. Кроме этого вы сможете приятно удивить свою вторую половинку.

Дева

На этой неделе конфликт с близким человеком, который вас чем-то раздражает, может обостриться. Однако подумайте дважды, готовы ли вы устраивать скандалы, ведь все можно решить и без злости.

Весы

Карты Таро указывают на то, что в ближайшие дни вы можете понять, что загнали себя в тупик. Сделайте шаг назад и постарайтесь найти причину своих неудач. Вы сможете все изменить и исправить.

Скорпион

Эта неделя будет очень важной. Вы сможете решить, чего хотите от своего будущего. Кроме этого, вам ждет непростой и очень важный разговор. Ничего не бойтесь, все будет хорошо.

Стрелец

Некоторые ситуации, которые вас ждут уже на днях, будут неприятными. И если вы не хотите тратить всю неделю на проблемы и негатив, то начинайте бороться. Все в ваших руках, будьте смелее.

Козерог

Будьте откровенными, люди рядом с вами не всегда понимают, о чем вы думаете. Честные разговоры и искренние признания растопят любые сердца. Эта неделя точно не для интриг и хитростей.

Водолей

Многие вещи кажутся вам запутанными или даже странными. Однако на этой неделе вы получите ответы на все важные вопросы. И это поможет вам сделать правильный выбор.

Рыбы

Будьте готовы к компромиссам. Эта неделя будет непростой, вам придется сделать выбор и вмешиваться в чужие конфликты. Не рубите с плеча и выслушайте обе стороны инцидента.