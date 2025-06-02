Таро-гороскоп на тиждень. Кому час ризикнути всім, а хто має зробити складний вибір

Овен

Карта Таро: Туз Мечів

Настав час сказати те, що давно зріє всередині. Поділіться правдою з людиною, якій довіряєте, навіть якщо це щось непросте або суперечливе. Відверта розмова очистить вас і відкриє новий рівень взаєморозуміння. Уважно вислухайте відповідь. Цей діалог стане поворотним моментом у ваших стосунках.

Телець

Карта Таро: Король Монет

Цього тижня Венера заходить у ваш знак і приносить удачу в коханні та фінансах. Ви почуваєтеся впевнено, стабільно і готові до великих рішень. Не бійтеся амбітних цілей - у вас є ресурси, щоб досягти бажаного. Час брати відповідальність і керувати ситуацією. Успіх на вашому боці - використовуйте цей імпульс.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Монет

Ваш сезон у розпалі, а разом з ним - упевненість і підтримка оточення. Люди бачать у вас потенціал, поважають і готові допомагати. Настав ідеальний момент, щоб почати нову справу, проявити ініціативу або зробити сміливий крок у стосунках. У вас є всі шанси реалізувати задумане. Головне - не мовчати та не зволікати.

Рак

Карта Таро: Імператор

Ви набираєте силу - сезон Рака вже близько, і це відчувається. Імператор символізує владу, контроль і впевненість - все це зараз на вашому боці. Відстоюйте свої кордони, беріть ситуацію у свої руки. Покажіть, що ви лідер, якого слухають і поважають. Ваш авторитет зараз особливо переконливий - використовуйте його мудро.

Лев

Карта Таро: Вісімка Мечів

Цього тижня настав момент подивитися правді в очі: ви тримаєте себе в полоні старих обмежень і невдач. Але замість того, щоб звинувачувати обставини або інших людей, ви нарешті готові взяти відповідальність за свою долю. І це не про слабкість - це про силу і контроль. Приймаючи свою роль у ситуації, ви повертаєте собі владу і відкриваєте шлях до змін.

Діва

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви вже давно стоїте перед важким вибором, і зволікання тільки виснажує. Настав час ухвалити рішення і зробити крок - вибрати напрямок, навіть якщо не все ще зрозуміло. Неідеальність вибору лякає, а бездіяльність. Вірте, що будь-яке рішення відкриє нові можливості та навчить чогось важливого. Ваш новий старт починається з чіткого "так" або "ні".

Терези

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Ви доросли до моменту, коли старе оточення більше не відповідає вашому внутрішньому рівню. Хочеться більшого - у стосунках, кар'єрі, самореалізації або спільноті. Карта кличе вас розширювати горизонти, шукати нові можливості, робити сміливі кроки. Ви готові перейти на новий рівень - не зупиняйтеся. Те, що почнеться зараз, стане основою вашого майбутнього успіху.

Скорпіон

Карта Таро: Трійка Мечів

Щоб щось нове почалося, потрібно закінчити те, що вже не служить вам. Цей тиждень може принести біль або розчарування, але не уникайте цих почуттів - визнайте їх. Це шанс зрозуміти, що вам дійсно болить і чому. Зробіть необхідні кроки: розірвіть токсичні зв'язки, відновіть кордони, захистіть себе. Звільнення від старого - ключ до вашого оновлення.

Стрілець

Карта Таро: Верховна Жриця

Ваш внутрішній світ цього тижня потребує уваги. Ви відчуваєте інтуїтивний потяг до містичного - прислухайтеся. Досліджуйте, що вам цікаво: Таро, астрологія, медитація, кристали або енергетичні практики. Всесвіт посилає вам знаки - будьте відкриті до них. Цей період може стати початком найглибшого духовного пробудження.

Козоріг

Карта Таро: Зірка

Тиждень принесе шанс, про який ви давно мріяли. Ваше бажання ось-ось стане реальністю - потрібно тільки зважитися і діяти. Цільтеся високо: що амбітніша мета, то більше підтримки отримаєте від Всесвіту. Зверніть увагу на можливості, пов'язані з технологіями, подорожами, інноваціями або Водоліями. Перед вами відкривається космічний портал змін - скористайтеся ним.

Водолій

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Цього тижня з'являться емоції, які ви зазвичай ховаєте - сум і, на жаль, втрата. Не відштовхуйте їх. Натомість дозвольте їм бути, будьте поруч із ними. Через прийняття прийде розуміння, а з ним і новий напрямок. Ці переживання - не кінець, а початок чогось важливого, що допоможе вам рухатися далі з новою силою.

Риби

Карта Таро: Колесо Фортуни

Ви входите в період змін - і вони будуть швидкими, глибокими й невідворотними. Але вам це піде на користь: ви вмієте пристосовуватися і плисти за течією. Використовуйте енергію змін, щоб розпочати нові проєкти, вийти із зони комфорту і зробити що-небудь сміливе. Удача на вашому боці. Усе, що почнете цього тижня, закладе фундамент майбутнього успіху.