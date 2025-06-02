Новий тиждень - нові шанси на щастя: астролог дала детальний прогноз до 8 червня

Цей тиждень (з 2 по 8 червня) подарує нам як вдалі дні для нових справ та рішень, так і нейтральні періоди. А ще не обійдеться без дат, коли всі починання не принесуть успіху.

2 червня - день Сонця та руйнівних градусів

У понеділок астролог радить відмовитися від нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань. Можливі відвідування перукарні.

"З 09:46, 2 червня, до 10:48, 3 червня за київським часом, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у руйнівному градусі Близнюків", - попередила Соловйова.

Саме тому цього дня не варто довіряти всім навколо. Також варто відмовитися від ризикованих справ.

3 червня - день інтуїції

"Після 10:50 - сприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, початку будівництва.", - розповіла астролог.

Також настає вдалий час для тих, хто має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші. Підвищується рівень жіночої інтуїції. Не можна сперечатися з жінками - це порушить космічні закони, попередила експерт.

4 червня - день повернення боргів

"До 14:00 за київським часом - гарний період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, з’ясування відносин, влаштування на нову роботу, оформлення угод", - розповіла Соловйова.

Цього дня можна планувати переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів.

"Після 14:00 за київським часом - стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Рекомендується дотримуватись дисципліни, повертати борги, наводити лад. Треба намагатися менше говорити", - наголосила астролог.

5 червня - день нових справ

До 15:15 за київським часом, попередила експерт, стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. А після - вдалий час для початку будівництва, підготовки важливих документів, початку далеких подорожей, початку навчання.

"Після 15:15 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. Сприятливий час для вирішення конфліктів та завершення судових розглядів. Відкладіть на інший день хатнє прибирання. Утримайтесь від сексуальних практик", - радить Соловйова.

6 червня - день радості

"Сприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні, подачі апеляцій, винесення судових рішень. Після 16:24 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень", - попередила астролог.

За її словами, саме після 16:24 починається один з найбільш енергетично потужних періодів.

"В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю. День веселощів, радості, занять з дітьми, справедливості, вдячності. Рекомендується більше бути у суспільстві, відпочивати, робити подарунки, але робити коштовні покупки не бажано", - наголосила експерт.

7 червня - невдалий день

Соловйова попереджає, що на суботу не слід планувати справи, які пов'язано з важливими рішеннями. Також вона радить утриматися від змін зачіски, стоматологічних та хірургічних операцій.

До 17:34 не варто створювати для себе великі інтелектуальні та фізичні навантаження.

8 червня - день успіху та Місяця в руйнівному градусі

"Окрім періоду з 17:51 до 19:51 за київським часом - один з найсприятливіших днів червня для нових справ і важливих рішень, оформлення шлюбу, початку будівництва, розриву непотрібних зв’язків", - розповіла астролог.

"Чудовий період аби проявити свої лідерські якості, творчі здібності, провести дозвілля з дітьми, взяти участь в різноманітних розважальних іграх, відвідати концерти, шоу, вистави або самим виступити перед вдячною аудиторією. Добре повертати борги", - також додала вона.

8 червня з 17:51 до 19:51 за київським часом Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіону.

"У Скорпіоні️ цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, жадібність, ризики, втрати. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - радить експерт.