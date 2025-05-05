Таро-гороскоп на тиждень. У кого збудеться заповітна мрія, а кому потрібно вийти із зони комфорту

Овен

Карта Таро: Колісниця

Ви сповнені рішучості та внутрішньої сили - час це використати. Карта Таро, яка випала вам, закликає до активних дій і досягнення амбітної мети. Виберіть виклик, що надихає, і повністю віддайтеся йому. Ви здатні на більше, ніж думаєте.

Телець

Карта Таро: Ієрофант

Цього тижня зверніть увагу на традиції, стабільність і духовні цінності. Ви сильні в побудові зв'язків і підтримці структури. Приєднайтеся до спільноти, яка вам близька за духом. Це зміцнить ваше почуття мети та внутрішню опору.

Близнюки

Карта Таро: Паж Кубків

Тиждень з 5 по 11 травня - чудовий час для творчості, ностальгії та гри. Згадайте, що приносило вам радість у дитинстві, і поверніться до цього. Ваш внутрішній світ багатий і вартий уваги. Там джерело натхнення і легкості.

Рак

Карта Таро: Лицар Кубків

Цього тижня дайте свободу своїй романтичній і чуттєвій натурі. Живіть як у кіно - з ніжністю, емоціями та красою моменту. Зізнайтеся в почуттях, організуйте побачення або створіть романтичну атмосферу вдома. Ваша відкритість до любові може привернути до вас потрібну людину.

Лев

Карта Таро: Смерть

Цей тиждень - час глибоких змін і оновлення. Відпустіть старі звички, ідеї або зв'язки, які вам більше не служать. Звільніть місце для чогось нового, потужнішого. Це початок вашого внутрішнього переродження.

Діва

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви прагнете чіткості, але цього тижня дозвольте собі сумніви. Не поспішайте з рішеннями - краще ставити запитання, ніж робити хибні кроки. Прислухайтеся до себе і дайте час на роздуми. У результаті ви знайдете більш правильний шлях.

Терези

Карта Таро: Шістка Мечів

Настав момент попрощатися з чимось, що вичерпало себе. Це може бути непросто, але ви знаєте, що так буде краще. Використовуйте свою аналітичну сторону, щоб діяти чітко і без емоцій. Попереду полегшення і нові горизонти.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Монет

Ви - майстер перетворень і завжди готові почати з чистого аркуша. Цього тижня настав час для нового старту у сфері грошей, роботи, здоров'я або дому. Зробіть перший крок - і він приведе вас до довготривалого успіху. Ви готові до зростання.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів

Ви чарівні, але всередині - справжній боєць. Цього тижня необхідно твердо відстоювати свої інтереси та не боятися конфронтацій. Карта Таро, яка випала, надає вам силу говорити прямо і діяти рішуче. Не стримуйте себе - боріться за те, що вам важливо.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Хоча ви і здаєтеся серйозним, у вас є тепла і мрійлива сторона. Цього тижня дозвольте бути емоційним, ділитися мріями та підтримувати близьких. Ваші щирість і гумор здатні об'єднувати. Відкритість - це зближувальна сила.

Водолій

Карта Таро: Шістка Жезлів

Вам цього тижня щастить - сміливо користуйтеся цим! Вірте у свою вдачу, дійте сміливо, ризикуйте і влаштуйте пригоду. Ви на підйомі, і це чудовий час, щоб ділитися успіхом з іншими. Ваша щирість і доброта приваблюють удачу - прийміть цей подарунок.

Риби

Карта Таро: Туз Жезлів

Настав час для свіжого старту. Тиждень ідеальний для початку нового хобі, проєкту, подорожі або навіть стилю життя. Довіртеся течії та сміливо рухайтеся вперед - на вас чекає щось, що наснажує. Цей новий початок принесе радість і оновлення.