Таро-гороскоп на тиждень: у кого закінчиться "чорна" смуга, а на кого чекає удар долі

Новий тиждень, з 9 по 15 вересня, може стати доленосним для представників деяких знаків Зодіаку. Хтось зуміє зірвати куш, а комусь пощастить у коханні.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times.
На вас чекає неймовірний тиждень. Карти Таро вказують на те, що найближчими днями доля дасть вам чимало шансів, завдяки яким ви отримаєте те, чого так давно хотіли. Крім цього, незабаром ви можете вирушити у подорож.
Проведіть хоча б один день у родинному колі. Цього тижня вам варто зрозуміти, що тільки близькі люди можуть дати дійсно цінну пораду. Слухайте близьких та своє серце.
На роботі та в особистому житті настають глобальні зміни. Ба більше, цього тижня у вас з'явиться шанс завершити важливий проект та отримати визнання на роботі.
Цей тиждень принесе вам безліч добрих новин. Карти Таро вказують на те, що у вас з'явиться шанс досягти фінансового успіху і помиритися з людиною, яку ви давно хотіли повернути у своє життя. Насолоджуйтесь гармонією у стосунках.
Спілкування з друзями принесе вам радість. Однак не варто забувати та про роботу. Вам можуть довірити важливе завдання. Постарайтеся з ним впоратися, від цього багато залежить.
Карти Таро обіцяють вам цікаві події, проте постарайтеся набратися терпіння. Не факт, що дива впадуть вам на голову вже в понеділок. Не квапте події, все буде так, як задумано Всесвітом.
Успіх буде на вашому боці. Можливо, вам випаде дуже відповідальна роль, ви впораєтеся з нею. Не бійтеся складнощів, все вийде.
Цього тижня ви зможете завершити етап невдачі та тотальних проблем. Починається біла смуга, зустрічаєте її з надією та вірою у диво. Повірте, найближче майбутнє вас не розчарує.
Карти Таро обіцяють вам успіх в кар'єрі. Ймовірно, на вас чекає приємний сюрприз, такий як премія чи підвищення зарплати. І якщо ви зірвете куш, то не шкодуйте грошей на здійснення своєї мрії.
Новий тиждень не випробовуватиме вас на міцність. Просто насолоджуйтесь подіями, які подарують вам радість. Ваше життя заграє яскравими фарбами, не дозволяйте страхам та сумнівам все зіпсувати.
Не бійтеся розбіжностей, ви зможете вийти переможцем з будь-якої ситуації. Однак не зациклюйтесь на з'ясуванні стосунків. Натомість присвятіть максимум свого часу добрим справам.
Карти Таро обіцяють вам тиждень важливих подій. Дійте рішуче і без зволікань, не тягніть з відповіддю на запитання, які дасть вам доля.
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