Таро-гороскоп на тиждень. Для кого відкриються нові двері, а кому доведеться відпустити минуле

Що приготували карти Таро на тиждень з 14 по 20 квітня? Деякі знаки Зодіаку отримають потужний імпульс до змін і шансу для чогось нового, а іншим доведеться зіткнутися з непростими виборами та внутрішніми прозріннями. Дізнайтеся, що чекає саме на вас.

Овен

Цього тижня у вас з'явиться можливість нарешті висловити те, що давно тривожило. Можливо, це станеться раптово або в стані емоційного підйому. Ви потрапите в ситуацію, де зможете відкритися - відверта розмова стане безпечним простором, щоб поділитися страхом або переживанням, яке ви все ще тримали в собі.

Телець

Карта Таро, яка випала вам, символізує серйозні стосунки, включно зі шлюбом або заручинами. Якщо ви зараз перебуваєте у стосунках, будьте готові: можливо, на горизонті важлива розмова або навіть пропозиція. Можливо, ви скажете "так" або самі поставите це доленосне запитання.

Близнюки

Цього тижня час попрощатися з чимось у сфері стосунків. Ви вмієте різко розривати зв'язки, якщо людина переступає межу поваги або поводиться так, як вам не прийнятно. І якщо ви відчуваєте, що настав момент - не стримуйте себе. Це сприятливий час для емоційного "перезавантаження". Перегляньте, як ви взаємодієте з іншими, і дозвольте собі рухатися вперед - легше і вільніше.

Рак

Цього тижня хтось поруч із вами - молодий представник земної стихії (Телець, Діва або Козоріг), студент або просто людина на етапі навчання, потребує наставництва. Це може бути хтось із сім'ї, колега або друг. Ви здатні дати цій людині набагато більше, ніж здається: розуміння, підтримку, практичну пораду і щире співчуття.

Лев

Цього тижня варто звернути особливу увагу на сім'ю. Це можуть бути як кровні родичі, так і ті люди, які стали для вас справжньою опорою, кого ви щиро вважаєте своїми близькими. Створюйте нові спогади, висловлюйте свою любов, плануйте майбутнє з тими, кому довіряєте по-справжньому. Це саме той час, коли необхідно вкладати серце в те, що має справжню цінність.

Діва

Цього тижня варто звернути увагу на стосунки, в яких відчувається нерівновага. Можливо, хтось із партнерів занадто домінує, ухвалює всі рішення або просто тримає контроль у своїх руках. Спробуйте змінити звичний хід речей: поговоріть відверто, перегляньте ролі, зробіть паузу, якщо потрібно. Ці стосунки ще можна зберегти, але для цього потрібна чесність, готовність до змін і взаємна повага.

Терези

Цього тижня ви можете відчути емоційне перевантаження у стосунках із кимось близьким. Між вами накопичилася напруга, розчарування, і ситуація вже близька до точки вигоряння або навіть емоційного вибуху. Можливо, найкраще рішення зараз - зробити паузу. Трошки відсторонитися, дати простір собі та людині поруч. Ця невелика дистанція може стати саме тим, що потрібно, щоб освіжити ваш зв'язок.

Скорпіон

Сфера стосунків зараз перебуває у стані змін: життєві обставини, нові етапи, події та досвід вплинуть на звичну структуру. Тепер ви відчуваєте більше свободи. Немає колишніх обмежень, тиску чи вимог. Ви дозволяєте собі рухатися туди, куди хочете, знайомитися з новими людьми, відчувати світ по-новому. Цього тижня можуть з'явитися нові знайомства.

Стрілець

Карта Таро, яка випала, закликає вас до важливої розмови. Вона буде непростою, але необхідною, щоб змінити правила гри. Йдеться не про суперечку, а про глибоке, чесне спілкування. Слухайте уважно, говоріть чітко й стисло. Обирайте слова з розумом. Мета цієї розмови - не перемогти, а зрозуміти одне одного. Саме через взаєморозуміння на вас чекає справжній прогрес.

Козоріг

Цього тижня ви зіткнетеся із суперництвом. Ви часто перебуваєте в конкуренції з кимось, прямо чи опосередковано. Цього тижня вся увага буде зосереджена на людині, чиї дії не залишать вас байдужими. Ваш конкурент цього тижня стане чудовим стимулом. Ви навіть можете бути вдячні йому за це - його дії можуть зробити вас сильнішими та рішучішими.

Водолій

Цього тижня вам буде потрібно провести час наодинці із собою. Саме у сфері стосунків вам зараз потрібна тиша і відстань. Не найкращий час для великих соціальних подій - відмовтеся від зайвої метушні й зосередьтеся на важливому. Прислухайтеся до себе. Знайдіть час для роздумів і глибоких пошуків відповідей на важливі питання.

Риби

Цього тижня тема зобов'язань виходить на перший план у ваших стосунках. Відданість - основа стабільних, здорових стосунків. Її потрібно не тільки запропонувати, а й вимагати у відповідь. Якщо ви не відчуваєте взаємності, запитайте себе чесно: чому ви залишаєтеся у стосунках, які тримаються на односторонньому зусиллі? Не бійтеся висловити свої очікування й отримати відповідь.