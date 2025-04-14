Таро-гороскоп на неделю. Для кого откроются новые двери, а кому придется отпустить прошлое

Что приготовили карты Таро на неделю с 14 по 20 апреля? Некоторые знаки Зодиака получат мощный импульс к изменениям и шансу для чего-то нового, а другим придется столкнуться с непростыми выборами и внутренними прозрениями. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

На этой неделе у вас появится возможность наконец-то высказать то, что давно тревожило. Возможно, это произойдет внезапно или в состоянии эмоционального подъема. Вы попадете в ситуацию, где сможете открыться - откровенный разговор станет безопасным пространством, чтобы поделиться страхом или переживанием, которое вы все еще держали в себе.

Телец

Карта Таро, которая выпала вам, символизирует серьезные отношения, включая брак или помолвку. Если вы сейчас находитесь в отношениях, будьте готовы: возможно, на горизонте важный разговор или даже предложение. Возможно, вы скажете "да" или сами зададите этот судьбоносный вопрос.

Близнецы

На этой неделе пора проститься с чем-то в сфере отношений. Вы умеете резко разрывать связи, если человек переступает предел уважения или ведет себя так, как вам не приемлемо. И если вы чувствуете, что настал момент - не сдерживайте себя. Эта благоприятное время для эмоциональной "перезагрузки". Просмотрите, как вы взаимодействуете с другими, и позвольте себе двигаться вперед - легче и свободнее.

Рак

На этой неделе кто-то рядом с вами - молодой представитель земной стихии (Телец, Дева или Козерог), студент или просто человек на этапе обучения, нуждается в наставничестве. Это может быть кто-то из семьи, коллега или друг. Вы способны дать этому человеку гораздо больше, чем кажется: понимание, поддержку, практический совет и искреннее сочувствие.

Лев

На этой неделе следует обратить особое внимание на семью. Это могут быть как кровные родственники, так и те люди, которые стали для вас настоящей опорой, кого вы искренне считаете своими близкими. Создавайте новые воспоминания, выражайте свою любовь, планируйте будущее с теми, кому доверяете по-настоящему. Это именно то время, когда следует вкладывать сердце в то, что имеет настоящую ценность.

Дева

На этой неделе следует обратить внимание на отношения, в которых ощущается неравновесие. Возможно, кто-то из партнеров слишком доминирует, принимает все решения или просто держит контроль в своих руках. Попытайтесь изменить привычный ход вещей: поговорите откровенно, просмотрите роли, сделайте паузу, если нужно. Эти отношения еще можно сохранить, но для этого нужна честность, готовность к переменам и взаимное уважение.

Весы

На этой неделе вы можете ощутить эмоциональную перегрузку в отношениях с кем-то близким. Между вами накопилось напряжение, разочарование, и ситуация уже близка к точке выгорания или даже эмоционального взрыва. Возможно, лучшее решение сейчас - сделать паузу. Немножко отстраниться, дать пространство себе и человеку рядом. Эта небольшая дистанция может стать именно тем, что нужно, чтобы освежить вашу связь.

Скорпион

Сфера отношений сейчас находится в состоянии перемен: жизненные обстоятельства, новые этапы, события и опыт повлияют привычную структуру. Теперь вы чувствуете больше свободы. Нет прежних ограничений, давления или требований. Вы позволяете себе двигаться туда, куда хотите, знакомиться с новыми людьми, ощущать мир по-новому. На этой неделе могут появиться новые знакомства.

Стрелец

Карта Таро, которая выпала, призывает вас к важному разговору. Он будет непростым, но необходимой, чтобы изменить правила игры. Речь идет не о споре, а о глубоком, честном общении. Слушайте внимательно, говорите четко и кратко. Выбирайте слова с умом. Цель этого разговора - не победить, а понять друг друга. Именно через взаимопонимание вас ждет настоящий прогресс.

Козерог

На этой неделе вы столкнетесь с соперничеством. Вы часто находитесь в конкуренции с кем-то, прямо или косвенно. На этой неделе все внимание будет сосредоточено на человеке, чьи действия не оставят вас равнодушными. Ваш конкурент на этой неделе станет отличным стимулом. Вы даже можете быть благодарны ему за это - его действия могут сделать вас сильнее и решительнее.

Водолей

На этой неделе вам потребуется провести время наедине с собой. Именно в сфере отношений вам сейчас нужна тишина и расстояние. Не лучшее время для больших социальных событий - откажитесь от лишней суеты и сосредоточьтесь на важном. Прислушивайтесь к себе. Найдите время для размышлений и глубоких поисков ответов на важные вопросы.

Рыбы

На этой неделе тема обязательств выходит на первый план в ваших отношениях. Преданность - основа стабильных, здоровых отношений. Ее нужно не только предложить, но и требовать в ответ. Если вы не чувствуете взаимности, спросите себя честно: почему вы остаетесь в отношениях, которые держатся на одностороннем усилии? Не бойтесь выразить свои ожидания и получить ответ.