Таро-гороскоп на тиждень. У кого почнеться "біла смуга" в коханні, а хто стане жертвою обману

Овен

Цього тижня у вашому житті можуть відбутися важливі зміни. Все може змінитися стрімко - начебто Всесвіт вирішив повернути колесо долі. Будьте готові до несподіваних поворотів. Можливо, вам треба буде прийняти важливе рішення, але пам'ятайте, що удача на вашому боці.

Телець

Представники цього знака Зодіаку можуть зіштовхнутися із сумнівами та неясностями. Будьте обережні, щоб не потрапити у пастку своїх ілюзій та страхів. Карти Таро попереджають, що не все так, як здається на перший погляд. Працюйте з внутрішніми переживаннями та шукайте відповіді всередині себе.

Близнюки

Проявіть пильність і будьте обережними. Ви можете дізнатися про приховані наміри або нечесні вчинки з боку інших людей. Можливо, доведеться діяти з обережністю, щоб уникнути обману чи втрати.

Рак

Цього тижня можуть виникнути моменти радості та емоційного піднесення. Карта, яка вам випала, символізує нові можливості у коханні та взаєминах, а також емоційне очищення та натхнення. Чекайте гармонії та яскравих почуттів.

Лев

Це час для того, щоб проявити свою внутрішню силу. Ви здатні подолати будь-які труднощі, використовуючи рішучість та мудрість. Ця карта нагадує про важливість впевненості у собі, навіть у складних ситуаціях.

Діва

У період з 2 по 8 грудня ви насолоджуватиметеся плодами своєї праці. У багатьох сферах вам посміхнеться успіх, а також відчуєте стабільність. Це час для того, щоб нарешті отримати результати своєї роботи та побалувати себе.

Терези

Цей період може бути важливим для стосунків. Терези постануть перед вибором, який може стосуватися кохання чи партнерства. Це час для прийняття рішень, які можуть вплинути на ваше майбутнє щодо особистого життя.

Скорпіон

Карта, яка випала вам цього тижня, вказує на період глибокого самопізнання та інтуїтивних одкровень. Це час для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції та розкрити приховані знання. Можливо, вам доведеться розгадати якийсь секрет або глибше зрозуміти свою внутрішню природу.

Стрілець

Це час для перемоги та впевненого руху вперед. Карта Таро говорить про силу волі, контроль над ситуацією та успішні дії. Цей період може стати початком нового етапу, де ваша рішучість допоможе досягти бажаного.

Козеріг

Представникам цього зодіакального сузір'я цього тижня потрібно бути дуже уважними. У цей період можуть з'явитися нові можливості для навчання або отримання інформації, проте будьте обережними щодо цих данихі.

Водолій

Карта Таро, яка випала вам цього тижня, символізує ясність та новий погляд на ситуацію. Це час для ухвалення рішучих кроків, заснованих на логіці та правді. Можуть з'явитись нові ідеї та знання, які допоможуть вам рухатися вперед.

Риби

У Риб починається період, коли їм необхідні будуть усамітнення та час для роздумів. Це момент для того, щоб подумати про свої життєві цілі, пройти через внутрішнє очищення та знайти відповіді на важливі питання.