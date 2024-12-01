Перший тиждень грудня здійснить мрії лише цих знаків Зодіаку

Терези

Ваше життя наповниться радістю та успіхом. Гороскоп на тиждень обіцяє вам раптові зміни та ривки в кар'єрі, внаслідок яких ви дуже високо злетите. Доля підштовхне вас до дуже важливого рішення - цей крок буде по-справжньому грандіозним.

Телець

Впустіть у своє життя свято - гороскоп на тиждень допоможе вам позбавитися проблем. І якщо найближчими днями вам запропонують вирушити в подорож - погоджуйтесь. Вам потрібен ковток свіжого повітря, а тому авантюри та пригоди, які подарує вам початок грудня, дійсно важливі.

Водолій

А вам вдасться відпочити, розслабитися та навчитися слухати свої думки. Пошук гармонії та балансу в усіх сферах життя часто буває непростим, але тепер він нарешті принесе успіх. Підбивайте підсумки, будуйте плани на новий рік і порадійте тим перемогам та звершенням, яких у перші дні грудня буде чимало.

Козоріг

Найближчим часом доля допоможе вам залікувати серцеві рани та відпустити всі образи. Початок грудня стане для вас періодом тотального "перезавантаження". Якоїсь миті вам здасться, що ви стали зовсім іншою людиною. І в цьому є частка правди.