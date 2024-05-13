Таро-гороскоп на тиждень: які знаки Зодіаку отримають сюрприз, а яким чекати на скандали

Овен

Наступні сім днів стануть для вас доленосними. Ви зможете знайти нове джерело прибутку і навіть розбагатіти. Починайте нову справу і не бійтеся складнощів.

Телець

У вашому житті може з'явитися нова людина. Вона подарує вам щастя та неймовірні пригоди. Не шкодуйте час на приємні розмови та діліться своїми мріями, хтось допоможе вам їх здійснити.

Близнюки

Цього тижня вам варто бути обережнішими. Ви ризикуєте загрузнути в скандалах і постраждати через необдумані слова, які можете вимовити в гніві. Тримайте себе в руках і не ведіться на провокації.

Рак

Карти Таро радять вам не сумніватися у своїх силах. Незабаром може здійснитися ваша мрія. Розвивайте свої навички та не стійте на одному місці.

Лев

Незабаром на вас чекають несподівані новини. Можливо, ви зміните свій сімейний статус. Однак не поспішайте з рішеннями, зважте всі за і проти.

Діва

Новий тиждень подарує вам фантастичні пригоди. Позитив і зміни на краще точно не дадуть вам нудьгувати. Цей час також чудово підійде для примирення з давніми ворогами.

Терези

Найближчим часом вам не доведеться скаржитися на нестачу приємних емоцій. Ви легко вирішите всі конфлікти і зможете насолоджуватися життям. Не забувайте і про своїх друзів, влаштуйте вечерю для великої компанії.

Скорпіон

Карти Таро радять вам знизити темп. Не робіть необдуманих вчинків, зважуйте кожне своє рішення. І тоді цей тиждень не дасть вам підстав для смутку.

Стрілець

Незабаром ви зрозумієте, що недаремно зважилися на зміни. А якщо ви ще не почали свій шлях до трансформації, саме час його почати. На вас чекають дуже приємні сюрпризи від долі.

Козоріг

Не зраджуйте тих, хто вам вірить. Незабаром друзям чи близьким буде потрібна ваша підтримка. І якщо ви виявите гнучкість у своїх рішеннях, всі залишаться задоволеними.

Водолій

Покажіть усі свої найкращі навички. Цього тижня ви зможете голосно про себе заявити, проте важливо не переборщити із саморекламою. Не задирайте носа.

Риби

Карти Таро обіцяють вам дуже цікаві події. Ви зможете дізнатися щось нове та розпочати важливий проект. Однак не забувайте про час для себе.