Таро-гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака получат сюрприз, а каким ждать скандалов

Овен

Следующие семь дней станут для вас судьбоносными. Вы сможете найти новый источник дохода и даже разбогатеть. Начинайте новое дело и не бойтесь сложностей.

Телец

В вашей жизни может появиться новый человек. Он подарит вам счастье и невероятные приключения. Не жалейте время на приятные разговоры и делитесь своими мечтами, кто-то поможет вам их осуществить.

Близнецы

На этой неделе вам стоит быть осторожнее. Вы рискуете погрязнуть в скандалах и пострадать из-за необдуманных слов, которые можете произнести в гневе. Держите себя в руках и не ведитесь на провокации.

Рак

Карты Таро советуют вам не сомневаться в своих силах. Вскоре может исполниться ваша мечта. Развивайте свои навыки и не стойте на одном месте.

Лев

Вскоре вас ждут неожиданные новости. Возможно, вы измените свой семейный статус. Однако не торопитесь с решениями, взвесьте все за и против.

Дева

Новая неделя подарит вам фантастические приключения. Позитив и перемены в лучшему точно не дадут вам скучать. Это время также отлично подойдет для примирения с давними врагами.

Весы

В ближайшее время вам не придется жаловаться на нехватку приятных эмоций. Вы с легкостью решите все конфликты и сможете наслаждаться жизнью. Не забывайте и о своих друзьях, устройте ужин для большой компании.

Скорпион

Карты Таро советуют вам сбавить темп. Не совершайте необдуманных поступков, взвешивайте каждое свое решение. И тогда эта неделя не даст вам поводов для грусти.

Стрелец

Вскоре вы поймете, что не зря решились на перемены. А если же вы еще не начали свой путь к трансформации, самое время его начать. Вас ждут очень приятные сюрпризы от судьбы.

Козерог

Не предавайте тех, кто вам верит. Вскоре друзьям или близким понадобится ваша поддержка. И если вы проявите гибкость в своих решениях, все останутся довольными.

Водолей

Проявите все свои лучшие навыки. На этой неделе вы сможете громко о себе заявить, однако важно не переборщить с саморекламой. Не задирайте нос.

Рыбы

Карты Таро сулят вам весьма интересные события. Вы сможете узнать что-то новое и начать важный проект. Однако не забывайте о времени для себя.