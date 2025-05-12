Таро-гороскоп на тиждень. Хто зробить крок у нове життя, а на кого чекає складне рішення

Овен

Карта Таро: Зірка

Цього тижня зосередьтеся на своїх мріях - карта Таро обіцяє позитивні зміни та здійснення бажань. Вірте в себе, дійте з натхненням, і Всесвіт може подарувати саме те, чого ви прагнете. Не звертайте уваги на емоційні бурі навколо - тримайте курс на світло.

Телець

Карта Таро: Повішений

Цього тижня необхідно зупинитися і просто спостерігати. Не намагайтеся щось форсувати - ситуації самі приведуть вас туди, куди потрібно. Можлива несподівана розмова, яка відкриє новий, нестандартний шлях.

Близнюки

Карта Таро: Туз Кубків

Тиждень нових натхнень та емоцій! Зосередьтеся на тому, що приносить вам радість - любов, творчість, дружба. Відкрийтеся новим знайомствам, особливо з представниками водних знаків.

Рак

Карта Таро: Двійка Монет

Тримайте себе в динаміці - займіться надихаючими та цікавими проєктами, тайм-аутами, прогулянками, соціальними візитами, заходами й контентом, спілкуйтеся, надихайтеся. Повний місяць сильно впливає на вас, тому створіть навколо себе активне, позитивне середовище.

Лев

Карта Таро: Відлюдник

Цього тижня звузьте своє коло до найближчих. Уникайте чужих драм, зосередьтеся на самопізнанні та навчанні. Усамітнення допоможе вам знайти нові ідеї та знання, які несподівано змінять ваш шлях.

Діва

Карта Таро: Паж Кубків

Під впливом повного Місяця можуть "спливти" емоції з дитинства. Дайте собі шанс побачити ці спогади з нової, дорослої перспективи. Це час для емоційного зцілення і турботи про свою внутрішню дитину.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Говоріть вголос про те, що вас турбує. Випустіть страхи й сумніви - це полегшить душу. Самовираження зараз - найкраща терапія, яка допоможе вам очиститися під впливом потужного повного Місяця в Скорпіоні.

Скорпіон

Карта Таро: Шістка Монет

Цього тижня спрямуйте свою енергію на благо. Щедрість, підтримка і відкрите серце допоможуть зцілити не тільки інших, а й себе. Показуйте свої почуття - і отримаєте тепло у відповідь.

Стрілець

Карта Таро: Сімка Жезлів

З 12 по 18 травня ваша схильність до суперництва може створювати напругу. Подумайте, з ким ви боретеся без потреби - і чи можете замість цього об'єднати зусилля. Цей тиждень - час для співпраці, а не боротьби.

Козоріг

Карта Таро: Король Монет

Цього тижня візьміть ситуацію під контроль. Поставте чітку мету, сплануйте дії та беріться до справ. У вас є всі ресурси для запаморочливого успіху - просто дійте впевнено і відповідально.

Водолій

Карта Таро: Туз Монет

Пора закласти основу для майбутнього. Почніть нову фінансову стратегію або здорову звичку - щось довгострокове і стабільне. Маленький крок зараз принесе великі плоди в майбутньому.

Риби

Карта Таро: Закохані

Не приймайте поспішних рішень. Ваші емоції можуть затуманювати розум, тож зробіть паузу і дочекайтеся ясності. Прислухайтеся до себе - і не дозволяйте спокусам звести вас з обраного шляху.