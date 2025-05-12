Таро-гороскоп на неделю. Кто сделает шаг в новую жизнь, а кого ждет сложное решение

Овен

Карта Таро: Звезда

На этой неделе сосредоточьтесь на своих мечтах - карта Таро обещает положительные изменения и исполнения желаний. Верьте в себя, действуйте с воодушевлением, и Вселенная может подарить именно то, к чему вы хотите. Не обращайте внимания на эмоциональные бури вокруг - держите курс на свет.

Телец

Карта Таро: Повешенный

На этой неделе следует остановиться и просто наблюдать. Не пытайтесь что-то форсировать - ситуации сами приведут вас туда, куда нужно. Возможен неожиданный разговор, который откроет новый, нестандартный путь.

Близнецы

Карта Таро: Туз Кубков

Неделя новых вдохновений и эмоций! Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость - любовь, творчество, дружба. Откройтесь новым знакомствам, особенно с представителями водных знаков.

Рак

Карта Таро: Двойка Монет

Держите себя в динамике - займитесь вдохновляющими и интересными проектами, тайм-аутами, прогулками, социальными визитами, мероприятиями и контентом, общайтесь, вдохновляйтесь. Полнолуние сильно влияет на вас, поэтому создайте вокруг себя активную, положительную среду.

Лев

Карта Таро: Отшельник

На этой неделе сузьте свой круг до ближайших. Избегайте чужих драм, сосредоточьтесь на самопознании и обучении. Уединение поможет вам найти новые идеи и знания, которые неожиданно изменят ваш путь.

Дева

Карта Таро: Паж Кубков

Под влиянием Полнолуния могут "всплыть" эмоции с детства. Дайте себе шанс увидеть эти воспоминания из новой, взрослой перспективы. Это время для эмоционального исцеления и заботы о своем внутреннем ребенке.

Весы

Карта Таро: Девятка Мечей

Говорите вслух о том, что вас беспокоит. Выпустите страхи и сомнения - это облегчит душу. Самовыражение сейчас - лучшая терапия, которая поможет вам очиститься под влиянием мощного Полнолуния в Скорпионе.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Монет

На этой неделе направьте свою энергию во благо. Щедрость, поддержка и открытое сердце помогут исцелить не только других, но и себя. Показывайте свои чувства - и получите тепло в ответ.

Стрелец

Карта Таро: Семерка Жезлов

С 12 по 18 мая ваша склонность к соперничеству может создавать напряжение. Подумайте, с кем вы боретесь без надобности - и можете ли вместо этого объединить усилия. Эта неделя - время для сотрудничества, а не борьбы.

Козерог

Карта Таро: Король Монет

На этой неделе возьмите ситуацию под контроль. Поставьте четкую цель, спланируйте действия и приступайте к делам. У вас есть все ресурсы для головокружительного успеха - просто действуйте уверенно и ответственно.

Водолей

Карта Таро: Туз Монет

Пора заложить основу для будущего. Начните новую финансовую стратегию или здоровую привычку - что-то долгосрочное и стабильное. Маленький шаг сейчас принесет большие плоды в будущем.

Рыбы

Карта Таро: Влюбленные

Не принимайте спешных решений. Ваши эмоции могут затуманивать разум, так что сделайте паузу и дождитесь ясности. Прислушайтесь к себе - и не позволяйте искушениям свести вас с избранного пути.