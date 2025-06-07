Ці 5 знаків Зодіаку закохаються з першого погляду влітку 2025: хто у списку?

Астрологи прогнозують, що літо 2025 року стане особливо яскравим і романтичним для п'яти знаків Зодіаку. На них чекають доленосні зустрічі, несподівані знайомства і сильні почуття буквально з першого погляду. У деяких випадках стосунки можуть розвиватися і перерости в справжнє кохання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає, хто буде купатися в пристрасті та любові.

Овен

Літо 2025 подарує Овнам справжню іскру - закоханість може накрити несподівано, буквально з першої зустрічі. Астрологічні аспекти активують сферу стосунків і романтики, тому шанс зустріти "свою" людину дуже високий.

Важливо бути відкритими до нового і не упустити момент. У середині літа можливе знайомство, яке швидко переросте в глибоке почуття. І хоча Овни зазвичай не втрачають голову, цього разу це можливо.

Телець

Для Тельців це літо може стати справжнім перезавантаженням у коханні. Навіть якщо ви давно не вірили в кохання з першого погляду - саме влітку 2025 року це відчуття може захопити вас зненацька. Шанси на знайомство в подорожі, на заході або навіть випадково дуже високі.

Стосунки, які почнуться спонтанно, отримають шанс на довге майбутнє. Вам варто лише довіритися емоціям і не будувати все занадто раціонально.

Близнюки

Близнюкам зірки пророкують яскраве й динамічне літо, сповнене фліртом і романтичними пригодами. Але серед усіх знайомств одне може стати доленосним - саме те, що трапиться раптово і зачепить з першого моменту. Вас привабить інтелект, харизма чи нестандартне мислення нової людини.

Найголовніше - не проаналізувати все до дрібниць і дозволити собі плисти за почуттями. Літо обіцяє приємні сюрпризи.

Рак

Для Раків це літо може виявитися по-справжньому чарівним. Романтика йде у ваше життя через гармонійні транзити Венери - і нове знайомство може торкнутися серця глибше, ніж ви очікуєте. Емоційний зв'язок виникне майже миттєво, і вам здасться, що ви знайомі з цією людиною все життя.

Важливо не боятися відкриватися, навіть якщо почуття здаються занадто сильними. Цього разу ваша інтуїція не підведе вас.

Лев

Леви влітку 2025 року будуть особливо магнетичними - ваша енергія буквально притягуватиме нових людей. Астрологи вказують на можливість романтичної зустрічі, яка запам'ятається на все життя. І хоча Леви зазвичай звикли завойовувати, цього разу все буде навпаки - вас завоюють з першого моменту.

Особливо сприятливі дні - у липні, під час подій, свят або публічних заходів. Кохання буде яскравим, пристрасним і зовсім несподіваним.