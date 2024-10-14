Таро-гороскоп на тиждень: хто позбудеться проблем, а хто опиниться на роздоріжжі

Овен

Зважаючи на все, вже цього тижня у вас з'явиться бажання закінчити розпочаті справи або вирушити в невелику подорож. І якщо ви готові до пригод, то не відмовляйте собі у цій маленькій радості. Однак не забувайте про те, що обіцяли зробити раніше.

Телець

Найближчими днями вам варто зосередитися на собі та на своїх бажаннях. Займіться проектом, про який ви вже давно замислювалися. Дайте волю амбіціям.

Близнюки

Цей тиждень буде дуже веселим. Вам не варто собі відмовляти, якщо ви хочете провести час з друзями та просто розважитися. Обов'язково залиште у своєму серці місце для романтики, вона також з'явиться у вашому житті.

Рак

А вам карти Таро радять провести цей тиждень у тиші та спокої. Самотність та концентрація на власних думках допоможуть вам зробити правильний вибір. Адже вже днями ви можете опинитися на роздоріжжі.

Лев

Цей тиждень буде непростим. Вам потрібно позбутися всього, що тягне вас на дно. Найімовірніше, до цього вас підштовхнуть не дуже приємні події.

Діва

Карти Таро радить вам довіритися Всесвіту. Не намагайтеся діяти за планом і не засмучуйтесь, якщо ви не зможете втілити в життя щось з задуманого. Незабаром ви зрозумієте, що доля вирішила вас ощасливити.

Терези

Цього тижня ви можете почути слова, на які так довго чекали. Будьте вдячні тим, хто поділиться з вами відвертим зізнанням. Це допоможе вам багато що змінити.

Скорпіон

Настав час навести лад у житті. Проаналізуйте свої доходи та витрати, якщо результат перевірки вас не влаштує - починайте щось змінювати. На цьому тижні ви зможете знайти нове джерело прибутку.

Стрілець

Карти Таро радять зайнятися роботою над помилками. Крім цього, подумайте про те, на що ви чекаєте від свого подальшого життя. Швидше за все, вам варто будувати нові плани.

Козоріг

Цього тижня вам варто уникати гучних компаній та знайомств з людьми. Намагайтеся зосередитися на своїх цілях і не дозволяйте комусь збити вас з правильного шляху.

Водолій

Зміни неминучі, прийміть це. Новий тиждень буде доленосним. Ви зможете почати все з чистого аркуша, проте попрощатися з минулим буде непросто.

Риби

Найближчими днями варто налаштуватися на рішучу боротьбу з негативом. Дайте відсіч тим, хто намагається вас засмутити. Не дозволяйте проблемам потягнути вас на дно.