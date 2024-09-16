Таро-гороскоп на тиждень: хто почне нове життя, а на кого чекають сюрпризи

Овен

Карти Таро обіцяють вам важливий тиждень, сконцентруйтеся на пошуку життєвої мети. Подумайте, чого ви хочете досягти найбільше? Ставте перед собою цілі - великі та маленькі. Ви зможете отримати бажане, дійте.

Телець

Згадайте, що ваше життя не тільки для роботи, а ще й для насолоди. Приділіть час справам, пов'язаним з любов'ю, задоволенням та комфортом. Настав час обирати те, що приносить вам щастя.

Близнюки

Карти Таро обіцяють вам раптову жагу до пригод. І якщо ви хочете розправити крила - вам ніхто не завадить. Відкиньте сумніви та знайдіть людину, яка вас підтримає. До речі, цей тиждень допоможе вам її зустріти.

Рак

Будьте обережні, ви ризикуєте упустити щось важливе. Баланс важливий в усіх сферах життя. У гонитві за успіхом ви можете не звернути увагу на знак згори. Не поспішайте, дозвольте собі відчути ґрунт під ногами.

Лев

Новий тиждень може виявитися непростим. Настає період, який змусить вас переглянути свої переконання. Це природний процес, необхідний для розвитку, так буває. Тому просто прийміть зміни, навіть якщо не всі вони вам сподобаються.

Діва

Не бійтеся зробити рішучий крок уперед. Карти Таро вказують на те, що найближчими днями ви Це час для вашого особистого зростання та реалізації потенціалу. Але не забувайте про відпочинок, виділіть кілька днів на релакс.

Терези

Не пригнічуйте свою цікавість, вирушайте на пошуки нових вражень. А до вихідних на вас чекає приємний сюрприз. Налаштовуйтесь на хвилю позитиву та відкривайте нові горизонти.

Скорпіон

Карти Таро нагадують вам про те, що кохання має займати центральне місце у вашому житті. Якщо ви самотні - проведіть час у компанії друзів, є шанс познайомитись з кимось цікавим. Якщо ви вже знайшли свою половинку - влаштуйте романтичну вечерю.

Стрілець

Не завжди варто йти на жертви, навіть заради чогось, у що ви щиро вірите. Цінуйте себе та намагайтеся тримати на відстані тих, хто користується вашою добротою. Деколи варто діяти виключно у своїх інтересах.

Козоріг

Подумайте про майбутнє, особливу увагу приділіть мріям. Цей тиждень відкриє перед вами нові можливості, обов'язково скористайтеся ними. Уявіть, що на вас чекає, якщо ви повірите в диво.

Водолій

Карти Таро вказують, що вже з понеділка ви зможете відновити справедливість. Хтось грав не за правилами. І якщо ви це помітили - не варто мовчати. Розмова буде непростою, але вона необхідна.

Риби

Цього тижня вам варто виявити свою мудрість, почніть планувати своє майбутнє. Найближчі дні будуть насиченими, проте не втрачайте концентрацію на важливому. Крім цього, займіться справами, які ви давно відкладали "до кращих часів".