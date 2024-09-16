Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кого ждут сюрпризы

Овен

Карты Таро сулят вам важную неделю, сконцентрируйтесь на поиске жизненной цели. Подумайте, чего вы хотите достичь больше всего? Ставьте перед собой цели - большие и маленькие. Вы сможете получить желаемое, действуйте.

Телец

Вспомните о том, что ваша жизнь предназначена не только для работы, а еще и для наслаждения. Уделите время делам, связанным с любовью, удовольствием и комфортом. Пришло время выбирать то, что приносит вам счастье.

Близнецы

Карты Таро сулят вам внезапную жажду приключений. И если вы хотите расправить крылья - вам никто не помешает. Отбросьте сомнения и найдите человека, который вас поддержит. К слову, эта неделя поможет вам его встретить.

Рак

Будьте осторожны, вы рискуете упустить что-то важное. Баланс важен во всех сферах жизни. В погоне за успехом вы можете не обратить внимание на знак свыше. Не торопитесь, позвольте себе ощутить почву под ногами.

Лев

Новая неделя может оказаться непростой. Наступает период, который вынудит вас пересмотреть свои убеждения. Это естественный процесс, необходимый для вашего развития, так бывает. А потому просто примите перемены, даже если не все они вам понравятся.

Дева

Не бойтесь сделать решительный шаг вперед. Карты Таро указывают на то, что в ближайшие дни вы Это время для вашего личного роста и реализации потенциала. Но не забывайте об отдыхе, выделите несколько дней на релакс.

Весы

Не подавляйте свое любопытство, отправляйтесь на поиски новых впечатлений. А к выходным вас ждет приятный сюрприз. Настраивайтесь на волну позитива и открывайте новые горизонты.

Скорпион

Карты Таро напоминают вам о том, что любовь должна занимать центральное место в вашей жизни. Если вы одиноки - проведите время в компании друзей, есть шанс познакомиться с кем-то интересным. Если вы уже нашли свою половинку - устройте романтический ужин.

Стрелец

Не всегда стоит идти на жертвы, даже ради чего-то, во что вы искренне верите. Цените себя и старайтесь держать на расстоянии тех, кто пользуется вашей добротой. Порой стоит действовать исключительно в своих интересах.

Козерог

Подумайте о будущем, особое внимание уделите своим мечтам. Эта неделя откроет перед вами новые возможности, обязательно ими воспользуйтесь. Представьте, что вас ждет, если вы поверите в чудо.

Водолей

Карты Таро указывают на то, что уже с понедельника вы сможете восстановить справедливость. Кто-то играл не по правилам. И если вы это заметили - не стоит молчать. Разговор будет непростым, но он необходим.

Рыбы

На этой неделе вам стоит проявить свою мудрость, начните планировать свое будущее. Ближайшие дни будут насыщенными, однако не теряйте концентрацию на важном. Кроме этого, займитесь делами, которые вы давно откладывали "до лучших времен".