Таро-гороскоп на 9 вересня: Терези забудуть про невдачі, а Козерогам розіб'ють серце

Овен

На вас чекає день романтики та веселощів. Не думайте про погане, ви точно не злякаєте свою удачу, якщо дозволите собі відволіктися від рутини.

Телець

Будьте готові до того, що 9 вересня ви можете поскандалити зі своїми друзями. Пам'ятайте про те, що проблеми та поганий настрій бувають в усіх. Поставтеся до деяких ситуацій з розумінням.

Близнюки

Карти Таро вказують на те, що цього дня ви можете зустріти примару з минулого. Люди, про яких ви не хотіли б згадувати, вирішили знову про себе нагадати. І лише вам вирішувати, що робити далі.

Рак

У понеділок вам варто задуматися про те, чи достатньо ви робите для себе і своїх почуттів. Не втрачайте баланс, вам варто відмовитись від деяких завдань, які вас надто вимотали.

Лев

Загалом цей день може здатися вам нудним. Однак що поганого в тому, якщо ви пливтимете за течією? Зміни важливі, але не завжди, насолоджуйтесь тим, що у вас є.

Діва

Не поспішайте з рішеннями, вам варто обмірковувати кожен крок. Будь-який вчинок матиме наслідки, пам'ятайте про це. Ви ризикуєте нарізати чимало дров.

Терези

Ловіть успіх за хвіст. Карти Таро вказують на те, що в понеділок ви зможете досягти небувалих успіхів. Важливо лише вибрати правильний момент.

Скорпіон

Не звертайте увагу на те, що кажуть люди. Слухайте лише себе і свою другу половинку, тільки так ви зможете прийняти правильне рішення.

Стрілець

9 вересня ви отримаєте унікальну нагоду. Цього дня на вашому шляху може опинитися людина, яку ви так давно шукали чи чекали. Не проґавте своє щастя.

Козоріг

У понеділок ви можете зрозуміти, що хтось вами користується. Звісно, це може стати великим розчаруванням. І якщо ви хочете поставити кривдників на місце - не відмовляйте собі в цьому бажанні.

Водолій

Карти Таро радять вам не звалювати на себе надто багато. Відпочиньте та знайдіть можливість розважитися. Намагайтеся знайти джерело позитиву.

Риби

Не намагайтеся здаватися іншою людиною. Будьте собою, відмовтеся від підступності та просто живіть своїм життям. Тільки так ви зможете побудувати по-справжньому міцні стосунки.