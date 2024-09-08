Таро-гороскоп на 9 сентября: Весы забудут о неудачах, а Козерогам разобьют сердце

Овен

Вас ждет день романтики и веселья. Не думайте о плохом, вы точно не спугнете свою удачу, если позволите себе отвлечься от рутины.

Телец

Будьте готовы к тому, что 9 сентября вы можете сильно поскандалить со своими друзьями. Помните о том, что проблемы и плохое настроение бывают у всех. Отнеситесь к некоторым ситуациям с пониманием.

Близнецы

Карты Таро указывают на то, что в этот день вы можете встретить призраков прошлого. Люди, о которых вы хотели бы не вспоминать, решили снова о себе напомнить. И только вам решать, что делать дальше.

Рак

В понедельник вам стоит задуматься о том, достаточно ли вы делаете для себя и своих чувств. Не теряйте баланс, вам стоит отказаться от некоторых задач, которые вас слишком вымотали.

Лев

В целом, этот день может показаться вам скучным. Однако что плохого в том, если вы будете плыть по течению? Перемены важны, но не всегда, наслаждайтесь тем, что у вас есть.

Дева

Не торопитесь с решениями, вам стоит обдумывать каждый свой шаг. Любой поступок будет иметь последствия, помните об этом. Вы рискуете нарубить немало дров.

Весы

Ловите удачу за хвост. Карты Таро указывают на то, что в понедельник вы сможете добиться небывалых успехов. Важно лишь выбрать правильный момент.

Скорпион

Не обращайте внимание на то, что говорят люди. Слушайте лишь себя и свою вторую половинку, только так вы сумеете принять правильное решение.

Стрелец

9 сентября вы получите уникальную возможность. В этот день на вашем пути может оказаться человек, которого вы так давно искали или ждали. Не упустите свое счастье.

Козерог

В понедельник вы можете понять, что кто-то вами пользуется. Конечно, это может стать большим разочарованием. И если вы хотите поставить обидчиков на место - не отказывайте себе в этом желании.

Водолей

Карты Таро советуют вам не взваливать на себя слишком много. Отдохните и найдите возможность развлечься. Постарайтесь найти источник позитива.

Рыбы

Не пытайтесь казаться другим человеком. Будьте собой, откажитесь от лукавства и просто живите своей жизнью. Только так вы сумеете построить по-настоящему прочные отношения.