Таро-гороскоп на 8 липня: на Скорпіонів чекає подарунок, а на Козерогів - повний провал

Овен

Вам випала карта "Трійка Кубків". Не бійтеся визнавати помилки й те, що вам потрібна допомога. Якийсь момент варто зрозуміти, що без підтримки вам не впоратися.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Жриця". Прислухайтеся до поради, яку ви отримаєте цього дня. Ви можете згладити всі гострі кути, якщо не гратимете з вогнем.

Близнюки

Ваша карта на 8 липня - "Десятка Пентаклів". На вас чекає день чудес та радісних новин. Ловіть успіх за хвіст.

Рак

Вам випала карта "Сила". Попрацюйте над собою, вам слід знайти причину своїх невдач. Цілком можливо, що її дуже легко усунути.

Лев

Ваша карта на понеділок - "Четвірка Пентаклів". Всесвіт допоможе вам досягти небувалих висот. Ви матимете шанс зірвати куш, скористайтеся ним.

Діва

Вам випала карта "Четвірка Мечів". У понеділок вам варто прийняти новий виклик. Ви зможете досягти успіху, проте прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Терези

Вам випала карта "Туз Кубків". Обережніше з незнайомцями. У спробах зробити цей світ кращим ви можете втратити занадто багато своєї енергії. А тому не поспішайте, коли підпускаєте людей надто близько.

Скорпіон

Ваша карта на 8 липня - "Королева Пентаклів". На вас чекає особливий подарунок. Приймайте нагороду за всі свої добрі вчинки, вона буде щедрою.

Стрілець

Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". Не засиджуйтеся вдома, рушайте на пошуки свого щастя. Є дуже велика ймовірність того, що ви його таки знайдете.

Козоріг

Вам випала карта "Вісімка Мечів". Хтось знайде ваше вразливе місце. Не дозволяйте вибити ґрунт з-під ваших ніг, інакше опинитеся за крок від величезного провалу.

Водолій

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Відкрийте своє серце і будьте чесними. Спроба приховати свої емоції та обдурити всіх навколо призведе лише до проблем.

Риби

Вам випала карта "Сімка Жезлів". Ваша мрія вже скоро втілиться у життя. І в понеділок вам варто наважитися на щось дуже сміливе та навіть грандіозне.