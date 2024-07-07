Таро-гороскоп на 8 июля: Скорпионов ждет подарок, а Козерогов - полный провал

Овен

Вам выпала карта "Тройка Кубков". Не бойтесь признавать ошибки и то, что вам нужна помощь. В какой-то момент стоит понять, что без поддержки вам не справиться.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Жрица". Прислушайтесь к совету, который вы получите в этот день. Вы можете сгладить все острые углы, если не будете играть с огнем.

Близнецы

Ваша карта на 8 июля - "Десятка Пентаклей". Вас ждет день чудес и радостных новостей. Ловите удачу за хвост.

Рак

Вам выпала карта "Сила". Поработайте над собой, вам стоит найти причину своих неудач. Вполне вероятно, что ее очень легко устранить.

Лев

Ваша карта на понедельник - "Четверка Пентаклей". Вселенная поможет вам добиться небывалых высот. У вас будет шанс сорвать куш, воспользуйтесь им.

Дева

Вам выпала карта "Четверка Мечей". В понедельник вам стоит принять новый вызов. Вы сможете добиться успеха, однако прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Весы

Вам выпала карта "Туз Кубков". Осторожнее с незнакомцами. В попытках сделать этот мир лучше вы можете потерять слишком много своей энергии. А потому не торопитесь, подпуская людям слишком близко.

Скорпион

Ваша карта на 8 июля - "Королева Пентаклей". Вас ждет особый подарок. Принимайте награду за все свои хорошие поступки, она будет очень щедрой.

Стрелец

Вам выпала карта "Девятка Кубков". Не засиживайтесь дома, отправьтесь на поиски своего счастья. Есть очень большая вероятность того, что вы его все-таки найдете.

Козерог

Вам выпала карта "Восьмерка Мечей". Кто-то найдет ваше уязвимое место. Не позволяйте выбить почву из-под ваших ног, иначе окажетесь в шаге от огромного провала.

Водолей

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Откройте свое сердце и будьте честны. Попытка скрыть свои эмоции и обмануть всех вокруг приведет лишь к проблемам.

Рыбы

Вам выпала карта "Семерка Жезлов". Ваша мечта уже скоро воплотиться в жизнь. И в понедельник вам стоит решиться на что-то очень смелое и даже грандиозное.