Таро-гороскоп на 7 вересня: Терези отримають приємний сюрприз, а Близнюків спіткають помилки з минулого

У суботу, 7 вересня, Терезам та Стрільцям пощастить, успіх буде на їхньому боці. А Близнюкам та Рибам варто бути максимально обережними.

Що обіцяє Таро-гороскоп на суботу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на True Tarot .

Овен

У суботу вам дуже пощастить, однак за однієї умови. Щастя увірветься у ваше життя, якщо ви зумієте в усьому утримувати баланс. Не забувайте про кар'єру, проте приділіть час друзям та своїй другій половинці.

Телець

Карти Таро радять спробувати сили в новому проекті. Не бійтеся змін, ловіть вдалий момент. Якщо ви ризикнете, результат може вас дуже приємно здивувати.

Близнюки

Цього дня на вас чекає цікава зустріч з кимось з вашого минулого. Окрім цього, ви знову можете опинитися в ситуації, яка вже трапилася раніше. Швидше за все це станеться не просто так, це буде кармічним уроком.

Рак

Беріть все у свої руки. 7 вересня ви зможете багато чого змінити, якщо перехопите ініціативу. Не бійтеся відповідальності, ви з усім упораєтесь.

Лев

У суботу вам посміхнеться успіх, особливо якщо ви самотні. Поруч із вами може опинитися людина, яка стане вашою другою половинкою. Якщо ваше серце зайняте - готуйтеся до знайомства з новими друзями.

Діва

Карти Таро радять вам не відмовлятися від пропозицій, які ви можете отримати цього дня. І навіть якщо ви захочете присвятити весь час відпочинку, усе ж спробуйте виділити декілька годин роботі та кар'єрним зльотам.

Терези

На вас чекає дуже приємний сюрприз. Хтось із близьких вирішив розділити з вами своє щастя, а тому озвучить гарну новину. Крім того, ви можете помиритися з давнім другом.

Скорпіон

7 вересня ви можете опинитися в епіцентрі емоційного урагану. Проте не варто хвилюватися, ви не постраждаєте. Важливо лише пам'ятати про те, що деякі вчинки варто робити лише тоді, коли у вас немає навіть 1% сумнівів.

Стрілець

Не варто сумувати, цей день вас приємно здивує. Ви зможете зрозуміти, що туман розсіюється, всі проблеми залишаться в минулому. Починайте нове життя.

Козоріг

Виявіть максимальну обережність. У суботу ви можете сильно когось образити, а це призведе до скандалів. Сварки зіпсують ваш настрій, тому не загострюйте ситуацію, часом краще промовчати.

Водолій

Карти Таро радять вам закопати сокиру війни. Не варто нагадувати про свої образи, будьте мудрішими. Ви зможете знайти привід для примирення з тими, хто насправді дуже багато для вас означає.

Риби

Цінуйте тих, хто поряд з вами. Не варто відштовхувати людей, які намагаються допомогти вам. Ви можете сильно про це пошкодувати.