Таро-гороскоп на 6 серпня: на Водоліїв чекає поганий день, а на Стрільців - гучний успіх

У вівторок, 6 серпня, Овни зможуть змінити своє життя, Риби зіткнуться з перевіркою на міцність, Стрільці насолодяться успіхом, а на Водоліїв буде поганий день.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Трійка Жезлів". Якщо вам здається, що ви тупцюєте на одному місці, настав час щось змінити. І вівторок для цього дуже добре підходить.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Десятка Жезлів". Вам варто провести роботу над помилками. Подумайте, що чи хто є причиною ваших невдач. Відповідь буквально у вас під носом.

Близнюки

Ваша карта на 6 серпня - "П'ятірка Жезлів". День буде непростим, але дуже цікавим. Вам доведеться попрацювати, проте нагорода за всі старання буде дуже щедрою.

Рак

Вам випала карта "Сонце". Настав час посмішок, радості та позитиву. Важкі часи залишаться у минулому, цього дня ви зрозумієте, що дива реальні.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Король Мечів". Не згортайте зі шляху. Хтось спробує вас заплутати, будьте уважними. Не забувайте про те, заради чого ви стараєтесь.

Діва

Ваша карта на вівторок - "Королева Пентаклів". Не сваріть себе, самокритика доречна лише тоді, коли вона ґрунтується на фактах та висновках. Дозвольте собі відпочити та розслабитися.

Терези

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Намагайтеся не зациклюватися на грошах. У вас можуть виникнути певні матеріальні труднощі, проте навряд чи вони досягнуть критичної точки.

Скорпіон

Ваша карта на 6 серпня - "Дев'ятка Пентаклів". На вас чекає гучний успіх. Ви досягнете бажаного та зможете здійснити свої мрії. Однак якщо ви нічого не робили та просто чекали на диво - його не буде.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Пентаклів". А це означає, що у вівторок вам не доведеться думати про погане і тонути у рутині. День буде максимально щасливим, насолоджуйтесь життям.

Козоріг

Ваша карта на 6 серпня - "Королева Мечів". Не бійтеся казати правду, навіть якщо вона не всім сподобається. Наберіться сміливості та рубайте з плеча, не мовчіть про те, що треба сказати.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Сімка Жезлів". Справ буде чимало, надвечір ви можете впасти від втоми. Однак пам'ятайте, що всі зусилля рано чи пізно окупляться.

Риби

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Кубків". Ви за крок від чогось грандіозного. Залишилося зовсім небагато, важливо лише пройти останню перевірку на міцність, яку вам готує Всесвіт.