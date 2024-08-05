Таро-гороскоп на 6 августа: Водолеев ждет плохой день, а Стрельцов - громкий успех
Во вторник, 6 августа, Овны смогут изменить свою жизнь, Рыбы столкнутся с проверкой на прочность, Стрельцы насладятся успехом, а у Водолеев будет плохой день.
Что сулит Таро-гороскоп на вторник всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала перевернутая карта "Тройка Жезлов". Если вам кажется, что вы топчетесь на одном месте, пора что-то менять. И вторник для этого очень хорошо подходит.
Телец
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Жезлов". Вам стоит провести работу над ошибками. Подумайте, что или кто является причиной ваших неудач. Ответ буквально у вас под носом.
Близнецы
Ваша карта на 6 августа - "Пятерка Жезлов". День будет непростым, но очень интересным. Вам придется потрудиться, однако награда за все старания будет очень щедрой.
Рак
Вам выпала карта "Солнце". Пришло время улыбок, радости и позитива. Трудные времена останутся в прошлом, в этот день вы поймете, что чудеса реальны.
Лев
Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". Не сворачивайте с пути. Кто-то попытается вас запутать, будьте внимательными. Не забывайте о том, ради чего вы стараетесь.
Дева
Ваша карта на вторник - "Королева Пентаклей". Не ругайте себя, самокритика уместна лишь тогда, когда она основана на фактах и выводах. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться.
Весы
Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Постарайтесь не зацикливаться на деньгах. У вас могут возникнуть определенные материальные трудности, однако едва ли они достигнут критической точки.
Скорпион
Ваша карта на 6 августа - "Девятка Пентаклей". Вас ждет громкий успех. Вы добьтетесь желаемого и сможете исполнить свои мечты. Однако если вы ничего не делали и просто ждали у моря погоды - чуда не будет.
Стрелец
Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Пентаклей". А это значит, что во вторник вам не придется думать о плохом и тонуть в рутине. День будет максимально счастливым, наслаждайтесь жизнью.
Козерог
Ваша карта на 6 августа - "Королева Мечей". Не бойтесь говорить правду, даже если она не всем понравится. Наберитесь смелости и рубите с плеча, не молчите о том, что нужно сказать.
Водолей
Вам выпала перевернутая карта "Семерка Жезлов". Дел будет немало, к вечеру вы можете рухнуть от усталости. Однако помните, что все труды рано или поздно окупятся.
Рыбы
Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Вы в шаге от чего-то грандиозного. Осталось совсем немного, важно лишь пройти последнюю проверку на прочность, которую для вас готовит Вселенная.
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