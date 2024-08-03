Таро-гороскоп на 4 серпня: Риби загрузнуть у проблемах, а Овни - викупаються в удачі

Овен

Вам випала карта "Король Пентаклей". Вам дуже пощастило, в цей день ви зможете забути про смуток та самотність. Крім цього, ви зможете помиритися з людиною, яка для вас дуже важлива.

Телець

Ваша карта на 4 серпня - "Мир". Довіртеся своєму серцю. Кохання та щирі почуття допоможуть вам багато чого подолати. Налаштуйтеся на позитивну хвилю, все буде добре.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Дурень". Виявіть обережність, пильність і навіть недовіра допоможуть вам уникнути помилок. Вороги готують підлий обман і можуть бути дуже підступними.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Сімка Мечів". Не поспішайте спалювати мости та розривати стосунки. Вам потрібно навчитися шукати компроміси та не сперечатися через дрібниці.

Лев

Ваша картка на неділю - "Паж Кубків". Озирніться, хтось поряд з вами приховує свої почуття. Ймовірно, у вас з'явився таємний шанувальник.

Діва

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". Не відмовляйтесь від командної роботи. Не варто все на себе звалювати, навчитеся розділяти обов'язки.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Сімка Мечів". Не варто собі брехати. Деколи ви намагаєтеся жити так, ніби завтра не настане. Однак необережність дуже небезпечна, ви ризикуєте залишитися з порожнім гаманцем.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Трійка Пентаклів". Ви можете відчути сильну втому. Не варто звалювати на себе занадто багато, інакше ви ризикуєте "перегоріти",

Стрілець

Ваша карта на 4 серпня - "Імператор". У цей день можливі суперечки, вам доведеться відстоювати свою правоту. Використовуйте мову фактів та аргументів, вам варто бути переконливими.

Козоріг

Вам випала карта "Смерть". Блокуйте весь негатив та всіх, хто спробує отруїти їм ваше життя. Деколи варто викреслити зі свого життя тих, хто заважає вам рухатися вперед.

Водолій

Ваша карта на неділю - "Шістка Пентаклів". Хтось користується вашою добротою. Не дозволяйте вичавлювати з себе всі соки. У вас є сили, щоб дати всім відсіч.

Риби

Ваша карта на 4 серпня - "Колесниця". Проблеми бувають у всіх. Не піддавайтеся паніці та подивіться своїм страхам в обличчя, ви з усім упораєтесь.