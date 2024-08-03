Таро-гороскоп на 4 августа: Рыбы погрязнут в проблемах, а Овны - искупаются в удаче

Овен

Вам выпала карта "Король Пентаклей". Вам очень повезло, в этот день вы сможете забыть о грусти и одиночестве. Кроме этого, вы сможете помириться с человеком, который для вас очень важен.

Телец

Ваша карта на 4 августа - "Мир". Доверьтесь своему сердцу. Любовь и искренние чувства помогут вам многое преодолеть. Настройтесь на позитивную волну, все будет хорошо.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Проявите осторожность, бдительность и даже недоверие помогут вам избежать ошибки. Враги готовят подлый обман и могут быть очень коварными.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Мечей". Не торопитесь сжигать мосты и разрывать отношения. Вам нужно научиться искать компромиссы и не спорить из-за пустяков.

Лев

Ваша карта на воскресенье - "Паж Кубков". Осмотритесь, кто-то рядом с вами скрывает свои чувства. Скорее всего, у вас появился тайный поклонник.

Дева

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". Не отказывайтесь от командной работы. Не стоит все на себя взваливать, научитесь разделять обязанности.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Мечей". Не стоит себе лгать. Порой вы стараетесь жить так, будто завтра не наступит. Однако беспечность очень опасна, вы рискуете остаться с пустым кошельком.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Пентаклей". Вы можете ощутить сильную усталость. Не стоит взваливать на себя слишком много, иначе вы рискуете "перегореть",

Стрелец

Ваша карта на 4 августа - "Император". В этот день возможны споры, вам придется отстаивать свою правоту. Используйте язык фактов и аргументов, вам стоит быть убедительными.

Козерог

Вам выпала карта "Смерть". Блокируйте весь негатив и всех, кто попытается отравить им вашу жизнь. Порой стоит вычеркнуть из своей жизни тех, кто мешает вам двигаться вперед.

Водолей

Ваша карта на воскресенье - "Шестерка Пентаклей". Кто-то пользуется вашей добротой. Не позволяйте выжимать из себя все соки. У вас есть силы, чтобы дать всем отпор.

Рыбы

Ваша карта на 4 августа - "Колесница". Трудности бывают у всех. Не поддавайтесь панике и взгляните своим страхам в лицо, вы со всем справитесь.