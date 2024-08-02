Таро-гороскоп на 3 серпня: Леви отримають шанс на щастя, а у Терезів здійсниться мрія

3 серпня, у суботу, Девам доведеться боротися зі спокусами, Скорпіони матимуть можливість виправити свої помилки. А Левам і Терезам випадає рідкісний шанс.

Що обіцяє Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Самітник". А це означає, що у суботу вам варто присвятити час своїм хобі. Відпочиньте і знайдіть те, що допоможе вам відволіктися від рутини та метушні.

Телець

Ваша карта на 3 серпня - "Правосуддя". Не всі люди вчиняють справедливо. Хтось може вас образити, проте не варто мріяти про відплату. Всесвіт покарає всіх винних.

Близнюки

Вам випала карта "Суд". Не слухайте чужих порад. Вам варто приймати рішення свідомо та відповідально. Не намагайтеся перекласти цей вантаж на когось іншого.

Рак

Ваша карта на суботу - "Сила". Спробуйте щось нове. Зміни та авантюри підуть вам на користь. Відкиньте страхи та погоджуйтеся, якщо вам запропонують пригоди.

Лев

Вам випала карта "Колесо Фортуни". Цього дня вам пощастить. Ви дізнаєтеся, в чому ваша сила, скористайтеся цим шансом і ви точно не пошкодуєте.

Діва

Ваша карта на 3 серпня - "Диявол". Боріться зі спокусами. Якщо ви не зумієте контролювати себе, то можете сильно помилитися. Спокуси приведуть вас до фатальної помилки.

Терези

Вам випала карта "Сонце". Все погане залишиться в минулому. Цього дня ви почуєте гарні новини та зможете втілити у життя свою мрію.

Скорпіон

Вам випала карта "Імператор". Боріться за те, що цінуєте. Докладіть максимум зусиль, не здавайтеся. У суботу вам доведеться показати зуби всім, хто намагатиметься позбавити вас чогось важливого.

Стрілець

Ваша карта на 3 серпня - "Повішений". Доведеться трохи потерпіти. Вам потрібно сповільнитись і постаратися не квапити події. Візьміть вихідний та не займайтеся важливими справами.

Козоріг

Вам випала карта "Закохані". Не варто робити висновки та спалювати мости, якщо ви не знаєте всієї правди. Швидше за все, ви багато втратите, якщо дозволите емоціям керувати вашими вчинками.

Водолій

Ваша карта на "Дурень". Ви отримаєте можливість виправити усі свої помилки. Не бійтеся визнати неправоту, ви зможете позбавитися проблем і назавжди забути про минуле, яке заважало вам рухатися вперед.

Риби

Вам випала карта "Верховна Жриця". У цей день вам знадобиться ваше вміння вправно маневрувати та підлаштовуватися під будь-які ситуації. Ви зможете вирішити всі важливі питання та знайти компроміс, якщо не дасте волю емоціям.