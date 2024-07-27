Таро-гороскоп на 28 липня: Овни розбагатіють, а Терези зустрінуть підступних ворогів

Овен

Вам випала перегорнута карта "Десятка Пентаклів". Ви отримаєте шанс розбагатіти. І якщо нещодавно вам довелося зіштовхнутися із фінансовими труднощами, то тепер зможете вирішити всі ці проблеми.

Телець

Ваша карта на 28 липня - "Королева Пентаклів". Не варто закриватись від усього світу. У цей день ви зрозумієте, що деякі люди усе ж заслуговують на вашу довіру, розкрийте своє серце.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Кубків". Не лайте себе за помилки, особливо якщо вже пізно щось виправляти. Розцінюйте це як досвід, продовжуйте рухатись вперед.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Пентаклів". У неділю вам посміхнеться успіх. Не бійтеся авантюр, ризикуйте і все вийде.

Лев

Ваша карта на 28 липня - "Шістка Жезлів". Не квапте події, ви надто захопилися гонитвою за щастям. Не ризикуйте тим, чого вже досягли, пригальмуйте.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Туз Мечів". День буде непростим, вас можуть заплутати та навіть обдурити. Крім цього, через надмірну емоційність ви можете зробити неправильні висновки.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Король Мечів". Не варто надто голосно говорити про свої успіхи. Поруч із вами могли причаїтися вороги. Проявіть максимальну пильність.

Скорпіон

Ваша карта на неділю "Сонце". День буде радісним та дуже веселим. Ваше життя наповниться величезним щастям, ці подарунки від Всесвіту будуть дуже доречними.

Стрілець

Вам випала карта "Колісниця". Не бійтеся перешкод, вони ведуть вас до бажаного. Незабаром ваша мрія може здійснитись, важливо лише подолати всі випробування.

Козоріг

Ваша карта на 28 липня - "Шістка Пентаклів". Будьте оригінальними, вам варто знайти новий шлях та максимально відійти від старих звичок. Це стосується не лише вашої кар'єри, а й особистого життя.

Водолій

Вам випала карта "Смерть". А це означає, що у неділю ваше життя перевернеться з ніг на голову. Щось скінчиться, а щось почнеться. Не бійтеся змін.

Риби

Ваша картка на неділю - "Імператор". Не час виявляти м'якотілість. Боріться і не здавайтеся, докладіть максимум зусиль для досягнення успіху.