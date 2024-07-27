Таро-гороскоп на 28 июля: Овны разбогатеют, а Весы встретят подлых врагов

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Пентаклей". Вы получите шанс разбогатеть. И если недавно вам пришлось столкнуться с финансовыми трудностями, то теперь сможете решить все эти проблемы.

Телец

Ваша карта на 28 июля - "Королева Пентаклей". Не стоит закрываться от всего мира. В этот день вы поймете, что некоторые люди все же заслуживают вашего доверия, распахните свое сердце.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Не ругайте себя за ошибки, особенно если уже поздно что-то исправлять. Расценивайте это как опыт, продолжайте двигаться вперед.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Пентаклей". В воскресенье вам улыбнется удача. Не бойтесь авантюр, рискуйте и все получится.

Лев

Ваша карта на 28 июля - "Шестерка Жезлов". Не торопите события, вы слишком увлеклись погоней за счастьем. Не рискуйте тем, чего уже достигли, притормозите.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". День будет непростым, вас могут запутать и даже обмануть. Кроме этого, из-за чрезмерной эмоциональности вы можете сделать неправильные выводы.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". Не стоит слишком громко говорить о своих успехах. Рядом с вами могли затаиться враги. Проявите максимальную бдительность.

Скорпион

Ваша карта на воскресенье "Солнце". День будет радостным и очень веселым. Ваша жизнь наполнится огромным счастьем, эти подарки от Вселенной будут весьма кстати.

Стрелец

Вам выпала карта "Колесница". Не бойтесь препятствий, все они ведут вас к желаемому. Вскоре ваша мечта может исполниться, важно лишь преодолеть все испытания.

Козерог

Ваша карта на 28 июля - "Шестерка Пентаклей". Будьте оригинальными, вам стоит найти новый путь и максимально отойти от старых привычек. Это касается не только вашей карьеры, но и личной жизни.

Водолей

Вам выпала карта "Смерть". А это значит, что в воскресенье ваша жизнь перевернется с ног на голову. Что-то закончится, а что-то начнется. Не бойтесь перемен.

Рыбы

Ваша карта на воскресенье - "Император". Не время проявлять мягкотелость. Боритесь и не сдавайтесь, приложите максимум усилий для достижения успеха.