Таро-гороскоп на 26 липня: Діви за крок від фатальної помилки, а Овни повірять у диво

Овен

Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". Ви побачите той самий промінчик світла, який допоможе забути про погане і повірити в диво. Цей день стане початком "білої смуги" у вашому житті.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Король Мечів". Робіть, а не казати. Порожні слова ніяк не допоможуть вам досягти успіху. Крім цього, будьте готові до того, що вам доведеться захищати свої інтереси в п'ятницю.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Туз Мечів". Ви можете мати справу з труднощами. Якоїсь миті здасться, що виходу вже немає, але це не так. Ви зможете розплутати клубок невдач та знайти причину своїх бід.

Рак

Ваша карта на 26 липня - "Шістка Жезлів". Настав час домагатися бажаного. Відкиньте сумніви та починайте боротися за своє щастя. Не забувайте ставити перед собою нові цілі.

Лев

Вам випала карта "Шістка Мечів". У п'ятницю ви можете поставити жирну точку в історії, яку не могли відпустити. Не оглядайтесь у минуле, на вас чекають по-справжньому неймовірні події.

Діва

Ваша карта на п'ятницю - "Король Кубків". Прислухайтеся до своєї інтуїції, ви за крок від серйозної помилки. У вас буде шанс врятувати ситуацію, важливо лише швидко реагувати та приймати серйозні рішення.

Терези

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Цього дня ви отримаєте шанс збільшити свої прибутки. Не шукайте легких шляхів та погоджуйтесь на пропозиції, які вимагають вашої відповідальності.

Скорпіон

Вам випала карта "Трійка Мечів". Якщо вам сумно чи нудно, не піддавайтеся зневірі. Допомога близьким або весела прогулянка з друзями повернуть вам смак до життя.

Стрілець

Вам випала карта "Світ". Не завищуйте очікування, то ви вбережете себе від проблем. Деколи люди не відповідають вашим "стандартам", проте це точно не їхня проблема.

Козоріг

Ваша карта на п'ятницю - "Королева Жезлів". Ви можете все робити і без допомоги, проте так ви витрачаєте набагато більше часу та сил. Навчіться визнавати, що в деяких ситуаціях вам все ж таки потрібна підтримка.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Шістка Пентаклів". Не варто уникати галасливих компаній та нових знайомств. Ви позбавляєте себе можливості зустріти людину, яка подарує вам щастя.

Риби

Ваша карта на 26 липня - "Десятка Пентаклів". Цього дня ви зрозумієте, що кохання та справжні чудеса справді існують. Чекайте на хороші новини.