Таро-гороскоп на 26 июля: Девы в шаге от роковой ошибки, а Овны поверят в чудо

26 июля Овны и Рыбы получат шанс все изменить. А Девам и Стрельцам стоит готовиться к тому, что этот день может быть непростым.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 26 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". Вы увидите тот самый лучик света, который поможет забыть о плохом и поверить в чудо. Этот день станет началом "белой полосы" в вашей жизни.
Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". Делайте, а не говорить. Пустые слова никак не помогут вам добиться успеха. Кроме этого, будьте готовы к тому, что в пятницу вам придется защищать свои интересы.
Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". Вы можете столкнуться с трудностями. В какой-то момент покажется, что выхода уже нет, но это не так. Вы сможете распутать клубок неудач и найти причину своих бед.
Ваша карта на 26 июля - "Шестерка Жезлов". Пришло время добиваться желаемого. Отбросьте сомнения и начинайте бороться за свое счастье. Не забывайте ставить перед собой новые цели.
Вам выпала карта "Шестерка Мечей". В пятницу вы сможете поставить жирную точку в истории, которую не могли отпустить. Не оглядывайтесь в прошлое, вас ждут по-настоящему невероятные события.
Ваша карта на пятницу - "Король Кубков". Прислушивайтесь к своей интуиции, вы в шаге от серьезной ошибки. У вас будет шанс спасти ситуацию, важно лишь быстро реагировать и принимать серьезные решения.
Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". В этот день вы получите шанс увеличить свои доходы. Не ищите легких путей и соглашайтесь на предложения, которые требуют вашей ответственности.
Вам выпала карта "Тройка Мечей". Если вам грустно или скучно, не поддавайтесь унынию. Помощь близким или же веселая прогулка с друзьями вернут вам вкус к жизни.
Вам выпала карта "Мир". Не завышайте ожидания, так вы убережете себя от проблем. Порой люди не соответствуют вашим "стандартам", однако это точно не их проблема.
Ваша карта на пятницу - "Королева Жезлов". Вы можете все делать и без помощи, однако так вы тратите куда больше времени и сил. Научитесь признавать, что в некоторых ситуациях вам все же нужна поддержка.
Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Пентаклей". Не стоит избегать шумных компаний и новых знакомств. Вы лишаете себя возможности встретить человека, который подарит вам счастье.
Ваша карта на 26 июля - "Десятка Пентаклей". В этот день вы поймете, что любовь и настоящие чудеса действительно существуют. Ждите хороших новостей.
К слову, ранее мы рассказывали, что конец недели подбросит повод для счастья только четырем знакам Зодиака.
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