Таро-гороскоп на 26 июля: Девы в шаге от роковой ошибки, а Овны поверят в чудо

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Тройка Мечей". Вы увидите тот самый лучик света, который поможет забыть о плохом и поверить в чудо. Этот день станет началом "белой полосы" в вашей жизни.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". Делайте, а не говорить. Пустые слова никак не помогут вам добиться успеха. Кроме этого, будьте готовы к тому, что в пятницу вам придется защищать свои интересы.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". Вы можете столкнуться с трудностями. В какой-то момент покажется, что выхода уже нет, но это не так. Вы сможете распутать клубок неудач и найти причину своих бед.

Рак

Ваша карта на 26 июля - "Шестерка Жезлов". Пришло время добиваться желаемого. Отбросьте сомнения и начинайте бороться за свое счастье. Не забывайте ставить перед собой новые цели.

Лев

Вам выпала карта "Шестерка Мечей". В пятницу вы сможете поставить жирную точку в истории, которую не могли отпустить. Не оглядывайтесь в прошлое, вас ждут по-настоящему невероятные события.

Дева

Ваша карта на пятницу - "Король Кубков". Прислушивайтесь к своей интуиции, вы в шаге от серьезной ошибки. У вас будет шанс спасти ситуацию, важно лишь быстро реагировать и принимать серьезные решения.

Весы

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". В этот день вы получите шанс увеличить свои доходы. Не ищите легких путей и соглашайтесь на предложения, которые требуют вашей ответственности.

Скорпион

Вам выпала карта "Тройка Мечей". Если вам грустно или скучно, не поддавайтесь унынию. Помощь близким или же веселая прогулка с друзьями вернут вам вкус к жизни.

Стрелец

Вам выпала карта "Мир". Не завышайте ожидания, так вы убережете себя от проблем. Порой люди не соответствуют вашим "стандартам", однако это точно не их проблема.

Козерог

Ваша карта на пятницу - "Королева Жезлов". Вы можете все делать и без помощи, однако так вы тратите куда больше времени и сил. Научитесь признавать, что в некоторых ситуациях вам все же нужна поддержка.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Пентаклей". Не стоит избегать шумных компаний и новых знакомств. Вы лишаете себя возможности встретить человека, который подарит вам счастье.

Рыбы

Ваша карта на 26 июля - "Десятка Пентаклей". В этот день вы поймете, что любовь и настоящие чудеса действительно существуют. Ждите хороших новостей.