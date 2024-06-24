Таро-гороскоп на 25 червня: Стрільців підло обдурять, а Діви отримають рідкісний шанс

Овен

Вам випала карта"Дев'ятка Жезлів". Не намагайтеся контролювати усі процеси. Щось точно піде не за планом, будьте готові до цього.

Телець

Вам випала карта "Четвірка Пентаклів". Бережіть свої заощадження та не смітіть грошима. Цього дня вам варто максимально зосередитись на економії.

Близнюки

Вам випала карта "Шістка Кубків". Ви зможете знайти своє щастя та зайнятися улюбленою справою, якщо почнете виходити за звичні рамки. Не бійтеся, успіх буде на вашій стороні.

Рак

Вам випала карта"П'ятірка Кубків". Швидше за все, у вівторок вам доведеться зустрітися із людиною з минулого. Це може збити вас з пантелику, але хвилюватися не варто.

Лев

Ваша карта на 25 червня - "Паж Пентаклів". Боріться зі спокусами. Вам варто зайнятися важливими справами та не витрачати час на дрібниці. В іншому випадку на вас чекають невдачі.

Діва

Вам випала карта"Сонце". Доля надішле вам рідкісний шанс. Починайте нову справу і подумайте про те, чи достатньо ви робите для виконання своєї мрії.

Терези

Вам випала карта "Десятка Жезлів". У вівторок на вас чекають непрості випробування. Вам потрібно з гідністю перенести все, проблем буде не так багато, як ви думаєте.

Скорпіон

Вам випала карта "Імператриця". Не дозволяйте емоціям керувати вашими вчинками. Прийміть той факт, що всі можуть робити помилки, не варто викреслювати з життя людини, якщо вона оступилася.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Шістка Пентаклів". Будьте чесні з собою та оточуючими. Однак не думайте, що всі люди дотримуватимуться цього правила, побоюйтеся підлої брехні.

Козоріг

Вам випала карта "Сімка Кубків". Погляньте на себе в дзеркало і повірте в те, то ви - саме та людина, яка заслуговує на щастя. Вірте у себе.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Кубків". Пам'ятайте, що не всі звички позитивно впливають на здоров'я. Подбайте про свій організм.

Риби

Вам випала карта "Суд". Не згортайте зі шляху та не відмовляйтеся від своїх принципів. Ви вже багато чого досягли, залишився фінальний ривок.