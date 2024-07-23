Таро-гороскоп на 24 липня: Водолії почнуть нове життя, а на Тельців чекає розчарування

У середу у Козерогів можуть початися проблеми через брехунів, Риби та Водолії отримають шанс на нове життя. А Близнюкам доведеться зробити дуже непростий вибір.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на 23 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Ваша карта на середу - "Імператор". Не намагайтеся брехати, настав час скинути маски та відмовитися від брехні. Це допоможе вам вирішити багато проблем.

Телець

Вам випала карта "Вежа". У цей день зміни можуть застати вас зненацька. І якщо ви не будете до них готові, то все піде шкереберть. Намагайтеся тримати себе в руках.

Близнюки

Ваша карта на 24 липня - "Колесо Фортуни". Ви опинитеся на роздоріжжі. Вибір буде нелегким, проте його все одно треба зробити. Не бійтеся, ви з усім упораєтесь.

Рак

Вам випала карта "Колісниця". Деколи здається, що виходу немає. Однак це не так, ви зможете заручитися підтримкою, важливо лише попросити про допомогу.

Лев

Вам випала карта "Повішений". У гонитві за щастям та успіхом ви можете втратити найважливіше. Насолоджуйтесь моментом і не втрачайте нагоди жити тут і зараз.

Діва

Ваша карта на середу - "Самітник". Всесвіт почує всі ваші бажання. Подумайте, чого ви насправді хочете, візуалізуйте свої бажання і все вийде.

Терези

Вам випала карта "Зірка". Постарайтеся не сумувати. Цього дня деякі події можуть дуже розчарувати та навіть позбавити віри в диво. Не дозволяйте їм вас зламати, все минеться.

Скорпіон

Ваша карта на 24 липня - "Сонце". Дозвольте собі забути про все погане. Додайте у своє життя більше фарб і веселощів. Цей день призначений для усмішок, а не для смутку.

Стрілець

Вам випала карта "Сила". На вас чекає величезний сюрприз. У середу ви зможете подолати будь-які перепони та з легкістю залишити у минулому всі проблеми.

Козоріг

Ваша карта на середу - "Правосуддя". Не вірте тим, хто намагається переконати вас, що ви помиляєтеся в пошуку свого місця під сонцем. Слухайте лише своє серце.

Водолій

Вам випала карта "Колесо Фортуни". На вас чекають фантастичні зміни. Дозвольте урагану з пригод та радісних подій кардинально змінити ваше життя.

Риби

Ваша карта на 24 липня - "Дурень". Не варто засиджуватися на одному місці. Ви отримаєте шанс почати все із чистого аркуша. Подумайте, кого ви візьмете у цю подорож.