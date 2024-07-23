Таро-гороскоп на 24 июля: Водолеи начнут новую жизнь, а Тельцов ждет разочарование

В среду у Козерогов могут начаться проблемы из-за лжецов, Рыбы и Водолеи получат шанс на новую жизнь. А Близнецам придется сделать очень непростой выбор.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 23 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Ваша карта на среду - "Император". Не пытайтесь лгать, пришло время сбросить маски и отказаться от вранья. Это поможет вам решить немало проблем.

Телец

Вам выпала карта "Башня". В этот день перемены могут застать вас врасплох. И если вы не будете к ним готовы, то все пойдет наперекосяк. Постарайтесь держать себя в руках.

Близнецы

Ваша карта на 24 июля - "Колесо Фортуны". Вы окажетесь на распутье. Выбор будет нелегким, однако его все равно нужно сделать. Не бойтесь, вы со всем справитесь.

Рак

Вам выпала карта "Колесница". Порой кажется, что выхода нет. Однако это не так, вы сможете заручиться поддержкой, важно лишь попросить о помощи.

Лев

Вам выпала карта "Повешенный". В погоне за счастьем и успехом вы можете потерять самое важное. Наслаждайтесь моментом и не упускайте возможность жить здесь и сейчас.

Дева

Ваша карта на среду - "Отшельник". Вселенная услышит все ваши желания. Подумайте, чего вы хотите на самом деле, визуализируйте свои желания и все получится.

Весы

Вам выпала карта "Звезда". Постарайтесь не унывать. В этот день некоторые события могут очень сильно разочаровать и даже лишить веры в чудо. Не позволяйте им вас сломить, все пройдет.

Скорпион

Ваша карта на 24 июля - "Солнце". Позвольте себе забыть обо всем плохом. Добавьте в свою жизнь побольше красок и веселья. Этот день предназначен для улыбок, а не для грусти.

Стрелец

Вам выпала карта "Сила". Вас ждет огромный сюрприз. В среду вы сможете преодолеть любые преграды и с легкостью оставить в прошлом все проблемы.

Козерог

Ваша карта на среду - "Правосудие". Не верьте тем, кто пытается вас убедить в том, что вы ошибаетесь в поиске своего места под солнцем. Слушайте лишь свое сердце.

Водолей

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Вас ждут фантастические перемены. Позвольте урагану из приключений и радостных событий кардинально изменить вашу жизнь.

Рыбы

Ваша карта на 24 июля - "Дурак". Не стоит засиживаться на одном месте. Вы получите шанс начать все с чистого листа. Подумайте, кого вы возьмете в это путешествие.