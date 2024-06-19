Таро-гороскоп на 20 червня: над Близнюками нависла загроза, а на Тельців чекає прорив

Що обіцяє щоденний Таро-гороскоп для інших знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Сонце". У четвер ви зможете багато чого досягти, зважитеся на глобальні зміни. Станьте ковалем власного щастя і покладайтеся виключно на свої сили.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Кубків". Цей день може надовго вам запам'ятатися, адже ви зробите неймовірний прорив. Однак цього не станеться, якщо ви сумніватиметеся у своїх силах.

Близнюки

Ваша карта на 20 червня - "Дев'ятка Пентаклів". Будьте дуже обережними. Обмірковуйте кожен крок і кожне слово, передбачливість зайвою не буде. Над вами нависла серйозна загроза.

Рак

Вам випала карта "Трійка Жезлів". А це означає, що у четвер ви можете дослідити нові обрії. Не бійтеся невідомості, вона подарує вам безліч крутих пригод.

Лев

Ваша карта на 20 червня - "Двійка Мечів". У цей день ви можете опинитися на роздоріжжі. І не помилитися буде непросто, постарайтеся прислухатися до порад близьких.

Діва

Вам випала карта "П'ятірка Мечів". Назрівають серйозні конфлікти. І скандал може призвести до того, що з вашого життя "випарується" людина, яку ви вважали близьким другом.

Терези

Вам випала карта "Вісімка Жезлів". Настав час відпочити, вам потрібно зупинитися і дати можливість відновитися. Влаштуйте собі детокс, усі справи та проблеми нехай обійдуть вас стороною.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Сімка Пентаклів". Пам'ятайте про закон бумеранга, все погане і все добре обов'язково повернеться. А тому не робіть того, про що потім можете сильно пошкодувати.

Стрілець

Вам випала карта "Самітник". Не дозволяйте людям вдиратися у ваш особистий простір, особливо якщо проти цього. Позначте межі та не бійтеся осадити зухвальців.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". Настав час смуги невдач. І лише вам вирішувати, як перенести всі випробування. Ви можете здатися, але можете і поборотись, шанси на перемогу точно є.

Водолій

Вам випала карта "Сімка Мечів". На вас чекають романтичні пригоди, повірте в себе і не бійтеся робити перші кроки. Вам відповідатимуть взаємністю, важливо лише наважитися на зізнання.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Лицар Жезлів". Не поспішайте з рішеннями. Думайте перед тим, як почнете діяти. Це допоможе вам досягти успіху.