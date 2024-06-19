Таро-гороскоп на 20 червня: над Близнюками нависла загроза, а на Тельців чекає прорив
У четвер, 20 червня, представники деяких знаків Зодіаку згадають про закон бумерангу. Комусь дуже пощастить, а комусь доведеться зробити непростий вибір.
Що обіцяє щоденний Таро-гороскоп для інших знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango.
Овен
Вам випала карта "Сонце". У четвер ви зможете багато чого досягти, зважитеся на глобальні зміни. Станьте ковалем власного щастя і покладайтеся виключно на свої сили.
Телець
Вам випала перегорнута карта "Четвірка Кубків". Цей день може надовго вам запам'ятатися, адже ви зробите неймовірний прорив. Однак цього не станеться, якщо ви сумніватиметеся у своїх силах.
Близнюки
Ваша карта на 20 червня - "Дев'ятка Пентаклів". Будьте дуже обережними. Обмірковуйте кожен крок і кожне слово, передбачливість зайвою не буде. Над вами нависла серйозна загроза.
Рак
Вам випала карта "Трійка Жезлів". А це означає, що у четвер ви можете дослідити нові обрії. Не бійтеся невідомості, вона подарує вам безліч крутих пригод.
Лев
Ваша карта на 20 червня - "Двійка Мечів". У цей день ви можете опинитися на роздоріжжі. І не помилитися буде непросто, постарайтеся прислухатися до порад близьких.
Діва
Вам випала карта "П'ятірка Мечів". Назрівають серйозні конфлікти. І скандал може призвести до того, що з вашого життя "випарується" людина, яку ви вважали близьким другом.
Терези
Вам випала карта "Вісімка Жезлів". Настав час відпочити, вам потрібно зупинитися і дати можливість відновитися. Влаштуйте собі детокс, усі справи та проблеми нехай обійдуть вас стороною.
Скорпіон
Вам випала перегорнута карта "Сімка Пентаклів". Пам'ятайте про закон бумеранга, все погане і все добре обов'язково повернеться. А тому не робіть того, про що потім можете сильно пошкодувати.
Стрілець
Вам випала карта "Самітник". Не дозволяйте людям вдиратися у ваш особистий простір, особливо якщо проти цього. Позначте межі та не бійтеся осадити зухвальців.
Козоріг
Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". Настав час смуги невдач. І лише вам вирішувати, як перенести всі випробування. Ви можете здатися, але можете і поборотись, шанси на перемогу точно є.
Водолій
Вам випала карта "Сімка Мечів". На вас чекають романтичні пригоди, повірте в себе і не бійтеся робити перші кроки. Вам відповідатимуть взаємністю, важливо лише наважитися на зізнання.
Риби
Вам випала перегорнута карта "Лицар Жезлів". Не поспішайте з рішеннями. Думайте перед тим, як почнете діяти. Це допоможе вам досягти успіху.
До речі, ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку фантастично пощастить до кінця тижня.
Окрім цього, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку.