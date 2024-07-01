Таро-гороскоп на 2 липня: Стрільці отримають нагороду, а Леви загрузнуть у проблемах

У вівторок представникам деяких знаків Зодіаку доведеться зіткнутися зі складнощами. А комусь дуже пощастить.

Що обіцяє Таро-гороскоп на 2 липня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Дурень". Настав час довіритися долі та не намагатися щось змінити самостійно. Просто відпустіть ситуацію.

Телець

Ваша карта на 2 липня - "Королева Жезлів". Розвивайте свою інтуїцію та не забувайте піклуватися про своє здоров'я. Присвятіть цей день лише собі, все інше зачекає.

Близнюки

Вам випала карта "Паж Кубків". А це означає, що ви відчуєте владу у своїх руках. Будьте обережні, не дозволяйте їй запаморочити голову.

Рак

Вам випала карта "Повішений". Настав час відпустити те, що заважає вам дихати на повні груди. Дозвольте собі жити щасливо, це набагато легше, ніж вам здається.

Лев

Вам випала карта "Колісниця". Не бійтеся падінь, адже після них будуть злети. Намагайтеся не здаватися через проблеми, які насправді є важливим випробуванням.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Помірність". Ви часто тримаєте себе в рамках, які самі ж вигадали. І у вівторок ви зрозумієте, що це була помилка.

Терези

Вам випала карта "Трійка Мечів". Цього дня вас можуть образити, ви навряд чи будете до цього готові. Постарайтеся не дати негативу поглинути себе.

Скорпіон

Вам випала мапа "Лицар Жезлів". Настав час нових цілей. Беріться за справу, яка видається вам складною. Тільки так ви зможете знайти свій шлях до успіху.

Стрілець

Вам випала карта "Дев'ятка Пентаклів". На вас чекає щедра нагорода, яка стане заслуженим подарунком за мудрі рішення. Однак, якщо ви наламали дров, дива не буде.

Козоріг

Вам випала карта "Вісімка Жезлів". Приготуйтеся до несподіваних подій. Спонтанність стане головним словом цього дня. Не бійтеся пригод.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Вісімка Пентаклів". Це означає, що у вівторок вам варто стримувати емоції, якщо ви не готові щось змінювати. Можливі конфлікти із колегами.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Смерть". Доля готує вам грандіозні події. Ви почуєте новини, які все змінять.