Таро-гороскоп на 18 серпня: на Водоліїв чекає день чудес, а Діви отримають важливий знак

Овен

Вам випала карта "Трійка Мечів". Все рано чи пізно закінчується, і "чорній смузі" у вашому житті скоро настане кінець. Зустрічайте початок нового життя.

Телець

Ваша карта на 18 серпня - "Четвірка Мечів". Намагайтеся не звалювати на себе занадто багато, вам потрібно відпочити. Важкі часи залишилися позаду.

Близнюки

Вам випала карта "Сімка Мечів". Все таємне рано чи пізно виринає на поверхню. Будьте готові до того, що ваші секрети розкриють.

Рак

Ваша карта на неділю - "Туз Мечів". Незабаром ви досягнете бажаного, проте доведеться постаратися. На вас чекає фінальний ривок, наберіться сил.

Лев

Вам випала карта "Вісімка Кубків". Не давайте волю емоціям, постарайтеся заспокоїтись. Не всі події вам сподобаються, проте нічого страшного в цьому немає.

Діва

Ваша карта на цей день - "П'ятірка Кубків". Озирніться, ви даремно тікаєте від спогадів. У цей день ви отримаєте важливий знак, який вам допоможе.

Терези

Вам випала карта "Імператриця". Ставте перед собою нові цілі, ви зможете всього досягти. Важливо лише пам'ятати про досвід, який ви отримали в минулому.

Скорпіон

Ваша карта на 18 серпня - "Сімка Кубків". Будьте обережні, цього дня вас можуть обдурити. Не все так добре, як вам здається, вам потрібно заручитись підтримкою тих, кому ви довіряєте.

Стрілець

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". Насолоджуйтесь стабільністю, ви зможете набути гармонії та навести лад в усіх сферах життя.

Козоріг

Ваша карта на неділю - "Маг". На вас чекає чимало цікавих можливостей. Настав час розкрити весь свій потенціал і нарешті позбутися кайданів, які заважали вам рухатися вперед.

Водолій

Вам випала карта "Дев'ятка Кубків". День буде неймовірним, дозвольте святу увірватися у ваше життя. Чудес та радісних подій може бути дуже багато.

Риби

Ваша карта на 18 серпня - "П'ятірка Пентаклів". Не намагайтеся протистояти подіям, які є неминучими. Втрати бувають у кожного, з цим треба змиритись.