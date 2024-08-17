Таро-гороскоп на 18 августа: Водолеев ждет день чудес, а Девы получат важный знак

Овен

Вам выпала карта "Тройка Мечей". Все рано или поздно заканчивается, и "черной полосе" в вашей жизни скоро придет конец. Встречайте начало новой жизни.

Телец

Ваша карта на 18 августа - "Четверка Мечей". Постарайтесь не взваливать на себя слишком много, вам нужно отдохнуть. Трудные времена остались позади.

Близнецы

Вам выпала карта "Семерка Мечей". Все тайное рано или поздно всплывает на поверхность. Будьте готовы к тому, что ваши секреты раскроют.

Рак

Ваша карта на воскресенье - "Туз Мечей". Вскоре вы добьетесь желаемого, однако придется постараться. Вас ждет финальный рывок, наберитесь сил.

Лев

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". Не давайте волю эмоциям, постарайтесь успокоиться. Не все события вам понравятся, однако ничего страшного в этом нет.

Дева

Ваша карта на этот день - "Пятерка Кубков". Оглянитесь, вы напрасно убегаете от воспоминаний. В этот день вы получите важный знак, который во многом вам поможет.

Весы

Вам выпала карта "Императрица". Ставьте перед собой новые цели, вы сможете всего добиться. Важно лишь учесть опыт, который вы получили в прошлом.

Скорпион

Ваша карта на 18 августа - "Семерка Кубков". Будьте осторожны, в этот день вас могут обмануть. Не все так хорошо, как вам кажется, вам нужно заручиться поддержкой тех, кому вы доверяете.

Стрелец

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Наслаждайтесь стабильностью, вы сможете обрести гармонию и навести порядок во всех сферах жизни.

Козерог

Ваша карта на воскресенье - "Маг". Вас ждет немало интересных возможностей. Пришло время раскрыть весь свой потенциал и наконец-то избавиться от оков, которые мешали вам двигаться вперед.

Водолей

Вам выпала карта "Девятка Кубков". День будет невероятным, позвольте празднику ворваться в вашу жизнь. Чудес и радостных событий может быть очень много.

Рыбы

Ваша карта на 18 августа - "Пятерка Пентаклей". Не пытайтесь противостоять событиям, которые неизбежны. Потери бывают у каждого, с этим нужно смириться.