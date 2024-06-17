Таро-гороскоп на 18 червня: Риби повірять у диво, а Овни почнуть нове життя

18 червня Рибам варто повірити у диво, а Овнам не можна здаватися. Карти Таро обіцяють незвичайний день та різні події.

Овен

Вам випала карта "Лицар Мечів" у перевернутому положенні. А це означає, що ви зможете повернути контроль за своїм життям. Тривожні думки заважали вам рухатися вперед, але тепер у вас з'явиться шанс все змінити.

Телець

Вам випала карта "Лицар Кубків". Чекайте на цікаві пропозиції, хтось готується вас здивувати. Погоджуйтесь на пригоди та нові проекти, вони принесуть чимало щастя.

Близнюки

Ваша карта на 18 червня - "Трійка Жезлів". Впустіть у своє життя оптимізм. Азарт та сміливість допоможуть вам зважитися на щось грандіозне.

Рак

Вам випала карта "Сила". Не соромтеся своїх рішень. Розкрийте свою внутрішню силу та не дозволяйте комусь змушувати вас сумніватися у правильності ваших вчинків.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Дурень". Швидше за все, цього дня ви зрозумієте, що готові до чогось більшого. Не варто задовольнятися малим, починайте діяти.

Діва

Вам випала карта "Колісниця". А це означає, що невдовзі ви зможете завершити якийсь важливий етап свого життя. І це може принести засмучення, готуйтеся до того, що емоцій буде чимало.

Терези

Вам випала карта "Туз Пентаклів". У вівторок ви почуєте новини, які багато змінять. І якщо ви не будете до них готові, то злякаєте успіх. Намагайтеся тримати себе в руках.

Скорпіон

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Мечів". Постарайтеся не втікати від проблем. Ви ризикуєте помилитися і навіть "перегоріти", якщо житимете у постійному негативі.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Влаштуйте міні-свято, побалуйте себе чимось незвичайним. Не поспішайте з рішеннями, які стосуються важливих сфер вашого життя.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Король Пентаклів". Рутина може потягнути вас на дно печалі та зневіри. Все навколо стане тьмяним і безрадісним, якщо ви не почнете щось змінювати у своєму житті.

Водолій

Вам випала "Трійка Жезлів" у перевернутому положенні. Буде непросто, цього дня вам доведеться боротися з відлуннями минулого. Набирайтеся сил і терпіння.

Риби

Вам випала "Вісімка Кубків". Не здавайтеся, невдовзі ви отримаєте несподіваний сюрприз. Найголовніше - почати вірити у диво.