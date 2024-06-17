Таро-гороскоп на 18 июня: Рыбы поверят в чудо, а Овны начнут новую жизнь

18 июня Рыбам стоит поверить в чудо, а Овнам нельзя сдаваться. Карты Таро сулят необычный день и разные события.

Что вторник принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Рыцарь Мечей" в перевернутом положении. А это значит, что вы сможете вернуть контроль над своей жизнью. Тревожные мысли мешали вам двигаться вперед, но теперь у вас появится шанс все изменить.

Телец

Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Ждите интересных предложений, кто-то готовится вас удивить. Соглашайтесь на приключения и новые проекты, они принесут немало счастья.

Близнецы

Ваша карта на 18 июня - "Тройка Жезлов". Впустите в свою жизнь оптимизм. Азарт и смелость помогут вам решиться на что-то грандиозное.

Рак

Вам выпала карта "Сила". Не стыдитесь своих решений. Раскройте свою внутреннюю силу и не позволяйте кому-то вынуждать вас сомневаться в правильности ваших поступков.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Скорее всего, в этот день вы поймете, что готовы к чему-то большему. Не стоит довольствоваться малым, начинайте действовать.

Дева

Вам выпала карта "Колесница". А это значит, что вскоре вы сможете завершить какой-то важный этап своей жизни. И это может принести огорчение, готовьтесь к тому, что эмоций будет немало.

Весы

Вам выпала карта "Туз Пентаклей". Во вторник вы услышите новости, которые многое изменят. И если вы не будете к ним готовы, то спугнете удачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Мечей". Постарайтесь не сбегать от проблем. Вы рискуете ошибиться и даже "перегореть", если будете жить в постоянном негативе.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". Устройте мини-праздник, побалуйте себя чем-то необычным. Не торопитесь с решениями, которые затрагивают важные сферы вашей жизни.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Король Пентаклей". Рутина может утащить вас на дно печали и уныния. Все вокруг станет тусклым и безрадостным, если вы не начнете что-то менять в своей жизни.

Водолей

Вам выпала "Тройка Жезлов" в перевернутом положении. Будет непросто, в этот день вам придется бороться с отголосками прошлого. Набирайтесь сил и терпения.

Рыбы

Вам выпала "Восьмерка Кубков". Не сдавайтесь, вскоре вы получите неожиданный сюрприз. Самое главное - начать верить в чудо.