Таро-гороскоп на 16 липня: на Водоліїв чекає удар долі, а Леви завищать від радості

Овен

Вам випала карта "Світ". А це означає, що день буде вдалим. Найголовніше - не жертвуйте своїми принципами заради тих, хто цього не вартий. Ваші переконання не повинні стати приводом для чиїхось ультиматумів.

Телець

Ваша карта на 16 липня - "Ієрофант". Не вірте словам, беріть до уваги лише те, що ґрунтується на фактах. Пильність та обережність убережуть вас від проблем.

Близнюки

Вам випала карта "Маг". Настав час діставати козирі. Якщо у вас є план "Б" - скористайтеся ним. Цього дня вам потрібно виявити хитрість та швидко реагувати на події.

Рак

Ваша карта на середу - "Зірка". Життя не завжди дає нам те, про що ми мріємо. Однак не варто хвилюватися через дрібниці, позбавтеся негативного мислення.

Лев

Вам випала карта "Сонце". На вас чекають дуже радісні події. Всесвіт вирішив допомогти вам з вирішенням складної проблеми, також ви отримаєте потужний заряд енергії та сил.

Діва

Ваша картка на 16 липня - "Дурень". Не поспішайте, збавляйте темп. У цей день ви можете дуже засмутитися, якщо щось піде не за планом. Постарайтеся не падати духом.

Терези

Вам випала карта "Самітник". Ви отримаєте знак згори. Не варто його ігнорувати, адже він буде дуже важливим.

Скорпіон

Ваша карта на вівторок - "Двійка Кубків". Кохання та романтика подарують вам крила. Від щастя ви зможете пурхати, наче метелик. Готуйтеся до доленосної зустрічі.

Стрілець

Вам випала карта "Вежа". Не варто на всі 100% покладатись на тих, хто обіцяє вам допомогти. Неприємності бувають, не всім мріям судилося здійснитися. І це потрібно просто визнати.

Козоріг

Вам випала карта "Імператор". Не дозволяйте собі програти. Обставини можуть бути серйозними перешкодами. Однак ви зможете все подолати.

Водолій

Ваша карта на вівторок - "Диявол". Вас можуть здолати спокуси. В певний момент з'явиться бажання грати не за правилами. І якщо ви не зможете перед ним встояти - готуйтеся до удару від долі.

Риби

Вам випала карта "Смерть". І це означає, що ви занадто драматизуєте, коли стикаєтеся з труднощами, хоча навряд чи вони принесуть вам проблеми. Не варто роздмухувати з мухи слона.