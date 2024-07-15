Таро-гороскоп на 16 июля: Водолеев ждет удар судьбы, а Львы завизжат от радости

Во вторник, 16 июля, Водолеям и Стрельцам придется бороться с внутренними "демонами". А вот Львам очень повезет.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Мир". А это значит, что день будет удачным. Самое главное - не жертвуйте своими принципами ради тех, кто этого не достоин. Ваши убеждения не должны стать поводом для чьих-то ультиматумов.
Ваша карта на 16 июля - "Иерофант". Не верьте словам, берите во внимание лишь то, что основано на фактах. Бдительность и осторожность уберегут вас от проблем.
Вам выпала карта "Маг". Пришло время доставать козыри. Если у вас есть план "Б" - воспользуйтесь им. В этот день вам нужно проявить хитрость и быстро реагировать на события.
Ваша карта на среду - "Звезда". Жизнь не всегда преподносит нам то, о чем мы мечтаем. Однако не стоит волноваться из-за пустяков, избавьтесь от негативного мышления.
Вам выпала карта "Солнце". Вас ждут очень радостные события. Вселенная решила помочь вам с решением сложной проблемы, также вы получите мощный заряд энергии и сил.
Ваша карта на 16 июля - "Дурак". Не торопитесь, сбавьте темп. В этот день вы можете сильно огорчиться, если что-то пойдет не по плану. Постарайтесь не падать духом.
Вам выпала карта "Отшельник". Вы получите знак свыше. Не стоит его игнорировать, ведь он будет очень важным.
Ваша карта на вторник - "Двойка Кубков". Любовь и романтика подарят вам крылья. От счастья вы сможете порхать, словно бабочка. Готовьтесь к судьбоносной встрече.
Вам выпала карта "Башня". Не стоит на все 100% полагаться на тех, кто обещает вам помочь. Неприятности бывают, не всем мечтам суждено сбыться. И это нужно просто признать.
Вам выпала карта "Император". Не позволяйте себе проиграть. Обстоятельства могут становиться серьезными препятствиями. Однако вы сможете все преодолеть.
Ваша карта на вторник - "Дьявол". Вас могут одолеть соблазны. В какой-то момент появится желание играть не по правилам. И если вы не сможете перед ним устоять - готовьтесь к хлесткому удару от судьбы.
Вам выпала карта "Смерть". И это значит, что вы слишком драматизируете, когда сталкиваетесь с трудностями, хотя едва ли они принесут вам проблемы. Не стоит раздувать из мухи слона.
К слову, ранее появился Таро-гороскоп на неделю.
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