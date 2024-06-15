Таро-гороскоп на 16 червня. У Риб здійсняться мрії, а Овни знайдуть кохання

Овен

Вам випала карта "Король Кубків". Настав час любовних пригод і початку чогось нового. Не бійтеся відпустити старе, адже тільки так ви звільните простір для чогось неймовірного, що стане ковтком свіжого повітря.

Телець

Вам випала карта "Шістка Мечів". Швидше за все, у неділю на вас чекають пригоди. Погоджуйтесь на авантюри та не відмовляйтеся від можливості розважитись, вам потрібне перезавантаження.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Трійка Мечів". А це означає, що ви можете отримати цінний досвід, який виявиться не зовсім приємним. Однак не варто ображатись на весь світ, відпустіть негатив та всі спогади про погане.

Рак

Ваша карта на неділю - перевернутий "Король Меч". Цього дня вам варто прислухатися до порад друзів. Однак постарайтеся розпізнати емоції тих, хто говоритиме з вами, комусь може закрутити голову влада.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Сімка Пентаклів". Не відволікайтеся на дрібниці та боріться зі спокусами. Ви вже близькі до свого щастя, проте якісь обставини можуть збити вас зі шляху.

Діва

Вам випала карта "Сімка Жезлів". Цього дня вас можуть подолати сумніви. Однак не варто думати, що ви помилилися чи рухаєтеся не в тому напрямку. Це лише перевірка на міцність.

Терези

Вам випала карта "Король Пентаклів". Всесвіт готує вам сюрприз. Швидше за все, він буде пов'язаний із вирішенням якоїсь серйозної проблеми. Також у вас буде шанс розбагатіти.

Скорпіон

Ваша карта на 16 червня - "Дев'ятка Жезлів". Ви зможете кардинально змінити своє життя, якщо наважитеся на щось грандіозне. Також не забувайте про своє здоров'я, подбайте про себе.

Стрілець

Вам випала карта Колесо Фортуни". Сяйте, ніби ви найяскравіша зірка. Ви гідні щастя та успіху, дозвольте собі насолодитися життям. Усі падіння та помилки залишилися у минулому.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Смерть", але лякатися не варто. Це означає, що у неділю ви зможете розкрити величезну таємницю. Звичайно ж, це може принести розчарування, проте ви точно зрозумієте, що робити далі.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Імператор". Не беріть на себе занадто багато завдань. Цього дня вам варто віддатися коханню та радості, на вас чекають дуже приємні сюрпризи.

Риби

Вам випала карта "Десятка Кубків". Ви отримаєте те, що так давно мріяли. Всі бажання, якщо вірити в їхнє виконання всім серцем, збудуться. Довіртеся урагану змін.