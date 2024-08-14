Таро-гороскоп на 15 серпня: Стрільців ощасливить Всесвіт, а Леви попрощаються з мрією

15 серпня Тельці можуть отримати важливий знак. А Стрільці нарешті отримають те, на що так довго чекали.

Кому Таро-гороскоп на середу обіцяє неприємності, а кому - щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Місяць". Цього дня вся правда випливе на поверхню. І це означає, що не тільки ви дізнаєтеся про чужі секрети, хтось розкриє і ваші таємниці.

Телець

Ваша карта на 15 серпня - "Зірка". Всесвіт надішле дуже важливий знак. Скористайтеся новою інформацією, адже завдяки їй ви зможете багато чого змінити.

Близнюки

Вам випала карта "Закохані". Проблеми у стосунках можуть дуже засмутити. І якщо вам розіб'ють серце, то не намагайтеся помститися, навчіться відпускати людей і більше ніколи про них не згадувати.

Рак

Ваша карта на четвер - "Суд". Слухайте лише свою інтуїцію. Не варто брати до уваги поради тих людей, чиє життя не здається вам ідеальним. Вони вам нічим не допоможуть і навіть зашкодять.

Лев

Вам випала карта "Колісниця". З деякими мріями доведеться попрощатися, навіть якщо це непросто і сумно. Змиріться та зробіть висновки.

Діва

Ваша карта на 15 серпня – "Вежа". Цього дня ви зможете відволіктися від рутини та навіть перевірити свою удачу. Не бійтеся веселощів та авантюр, вони підуть вам на користь.

Терези

Вам випала карта "Повішений". Наберіться терпіння, цього дня ви можете замислитися над тим, щоб відмовитися від усього, про що ви мріяли. Не варто опускати руки, вам треба рухатись далі.

Скорпіон

Ваша карта на четвер - "Дурень". Останнім часом ви могли помічати, що ніби тупцюєте на одному місці. І якщо це так, то починайте діяти прямо зараз, не варто сподіватися на чиюсь допомогу.

Стрілець

Вам випала мапа "Світ". Всесвіт вирішив щедро вас нагородити. До вас повернуться усі добрі вчинки. Цього дня ви зрозумієте, що дива існують.

Козоріг

Ваша картка на 15 серпня "Сонце". Зберігайте позитивний настрій. Якщо ж ви зациклюватиметеся на поганому, то удача обійде вас стороною.

Водолій

Вам випала карта "Смерть". День може бути сумним, вам доведеться попрощатися із чимось важливим. Пам'ятайте, що нове життя починається саме тоді, коли здається, що ви вже зламані.

Риби

Ваша картка на цей день - "Двійка Кубків". Ви зможете насолодитися гармонією у відносинах зі своєю другою половинкою. Якщо ж ви ще її не зустріли - готуйтеся до цікавих знайомств.