Таро-гороскоп на 15 августа: Стрельцов осчастливит Вселенная, а Львы попрощаются с мечтой

15 августа Тельцы смогут получить важный знак. А Стрельцы наконец-то получат то, чего так долго ждали.

Кому Таро-гороскоп на среду сулит неприятности, а кому - счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Луна". В этот день вся правда всплывет на поверхность. И это значит, что не только вы узнаете чужие секреты, кто-то раскроет и ваши тайны.

Телец

Ваша карта на 15 августа - "Звезда". Вселенная пошлет очень важный знак. Воспользуйтесь новой информацией, ведь благодаря ей вы сможете многое изменить.

Близнецы

Вам выпала карта "Влюбленные". Трудности в отношениях могут сильно огорчить. И если вам разобьют сердце, то не пытайтесь мстить, научитесь отпускать людей и больше никогда о них не вспоминать.

Рак

Ваша карта на четверг - "Суд". Слушайте только свою интуицию. Не стоит брать во внимание советы тех людей, чья жизнь не кажется вам идеальной. Они вам ничем не помогут и даже навредят.

Лев

Вам выпала карта "Колесница". С некоторыми мечтами придется попрощаться, даже если это непросто и грустно. Смиритесь и сделайте выводы.

Дева

Ваша карта на 15 августа - "Башня". В этот день вы сможете отвлечься от рутины и даже проверить свою удачу. Не бойтесь веселья и авантюр, они пойдут вам на пользу.

Весы

Вам выпала карта "Повешенный". Наберитесь терпения, в этот день вы можете задуматься о том, чтобы отказаться от всего, о чем вы мечтали. Не стоит опускать руки, вам нужно двигаться дальше.

Скорпион

Ваша карта на четверг - "Дурак". В последнее время вы могли замечать, что будто топчетесь на одном месте. И если это так, то начинайте действовать прямо сейчас, не стоит надеяться на чью-то помощь.

Стрелец

Вам выпала карта "Мир". Вселенная решила щедро вас наградить. К вам вернутся все добрые поступки. В этот день вы поймете, что чудеса существуют.

Козерог

Ваша карта на 15 августа "Солнце". Сохраняйте позитивный настрой. Если же вы будете зацикливаться на плохом, то удача обойдет вас стороной.

Водолей

Вам выпала карта "Смерть". День может быть грустным, вам придется попрощаться с чем-то важным. Помните, что новая жизнь начинается именно тогда, когда кажется, что вы уже сломлены.

Рыбы

Ваша карта на этот день - "Двойка Кубков". Вы сможете насладиться гармонией в отношениях со своей второй половинкой. Если же вы еще ее не встретили - готовьтесь к интересным знакомствам.