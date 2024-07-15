Таро-гороскоп на 15 липня: Стрільці отримають неприємний сюрприз, а Раки насолодяться життям

Овен

Вам випала карта "Лицар Жезлів". А це означає, що цього дня ви зможете блиснути розумом і вразити всіх довкола своєю мудрістю. Однак роздавайте поради лише тим, хто про них попросить.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Пентаклів". День буде непростим і навіть напруженим. Метушня і безліч справ, які заваляться на вас сніговою лавиною, можуть вибити ґрунт з-під ваших ніг.

Близнюки

Ваша карта на понеділок - "Зірка". Знайдіть своє джерело натхнення. Присвятіть понеділок творчості чи будь-якій справі, яка приносить вам радість.

Рак

Вам випала мапа "Паж Пентаклів". У цей день можна розслабитися. Ніхто вас не потурбує, а тому проведіть час із сім'єю чи друзями.

Лев

Вам випала карта "Трійка Кубків". Приймайте рішення. Вам потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя та повністю покладатися лише на власні сили.

Діва

Ваша карта на понеділок "Закохані". Можливо, ви зустрінете когось особливого. Вирушайте на побачення або просто влаштуйте прогулянку з друзями.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Імператриця". Намагайтеся тримати себе в руках. Вас можуть подолати сумніви та страхи. Вони не зникнуть, поки ви дозволятимете негативу отруювати вас зсередини.

Скорпіон

Ваша карта на 15 липня - перевернута "П'ятірка Жезлів". Можливий конфлікт, однак ви не зможете вирішити свої проблеми без з'ясування стосунків. Боріться за своє щастя.

Стрілець

Вам випала карта "Вежа". Зміни неминучі, хоча ви цього не хочете. Змиріться і постарайтеся прийняти "подарунок" від долі, нехай він і буде не найприємнішим.

Козоріг

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". Ви на правильному шляху, продовжуйте рухатися вперед. Не дозволяйте злим мовам збити вас із курсу, незабаром ви отримаєте те, що хочете.

Водолій

Ваша картка на понеділок - "Вісімка Кубків". Небажання розвиватися та пробувати щось нове призведе до провалу. Ви за крок від падіння на дно, постарайтеся не допустити тотального краху.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Колесниця". Наберіться рішучості. Цього дня вам доведеться зробити крок у невідомість. Однак боятися точно не варто.